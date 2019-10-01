1 октября 2019, 12:13
Toyota освежила компактный кроссовер C-HR
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Toyota C-HR
Компания Toyota обновила свой самый доступный кроссовер. Рестайлинговый Toyota C-HR обзавелся дополнительными опциями и новыми дизайнерскими решениями. До России новинка доберется уже в этом году.
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
Toyota C-HR
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Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: красным Supersonic Red и оранжевым Hot Lava Orange. Оба цвета доступны только с контрастной черной крышей. Кроме того, крышу можно окрасить в новый серебристый цвет в сочетании с черным кузовом Black Sand Pearl. Белой крыши у Toyota C-HR больше не будет. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху».
Изменений в моторной гамме не произошло. Кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой «четверкой» мощностью 148 л.с. (188 Нм), работающей в паре с вариатором. В России дорестайлинговый Toyota C-HR также предлагается с 1,2-литровым турбомотором на 115 сил. Ожидается, что до салонов отечественных дилеров новинка доберется в ноябре 2019 года.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
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