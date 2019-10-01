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1 октября 2019, 12:13

Toyota освежила компактный кроссовер C-HR

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Toyota C-HR
Компания Toyota обновила свой самый доступный кроссовер. Рестайлинговый Toyota C-HR обзавелся дополнительными опциями и новыми дизайнерскими решениями. До России новинка доберется уже в этом году.
Toyota освежила компактный кроссовер C HR

Toyota C-HR

Toyota освежила компактный кроссовер C HR

Toyota C-HR

Toyota освежила компактный кроссовер C HR

Toyota C-HR

Toyota освежила компактный кроссовер C HR

Toyota C-HR

Toyota освежила компактный кроссовер C HR

Toyota C-HR

Toyota освежила компактный кроссовер C HR

Toyota C-HR

Toyota освежила компактный кроссовер C HR
Toyota освежила компактный кроссовер C HR
Toyota освежила компактный кроссовер C HR
Toyota освежила компактный кроссовер C HR
Toyota освежила компактный кроссовер C HR
Toyota освежила компактный кроссовер C HR
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Рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR можно безошибочно опознать по противотуманным фонарям. Они переехали чуть выше в отделанные темным пластиком ниши, которые расположены по бокам. Кроме того, кроссовер получил слегка скорректированную сотовую решетку радиатора, бамперы и спойлер. Светодиодные фары вошли в список базового оснащения. 

Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: красным Supersonic Red и оранжевым Hot Lava Orange. Оба цвета доступны только с контрастной черной крышей. Кроме того, крышу можно окрасить в новый серебристый цвет в сочетании с черным кузовом Black Sand Pearl. Белой крыши у Toyota C-HR больше не будет. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху».

Изменений в моторной гамме не произошло. Кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой «четверкой» мощностью 148 л.с. (188 Нм), работающей в паре с вариатором. В России дорестайлинговый Toyota C-HR также предлагается с 1,2-литровым турбомотором на 115 сил. Ожидается, что до салонов отечественных дилеров новинка доберется в ноябре 2019 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Три месяца продаж Toyota C-HR: машин мало
Покатался на тесте. Машина очень понравилась как на трассе, так и на бездорожье и динамика хорошая.
Андрей Цветков
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
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Toyota освежила компактный кроссовер C-HR
{{material_127699}}Рестайлинговый кроссовер Toyota C-HR можно безошибочно опознать по противотуманным фонарям. Они переехали чуть выше в отделанные темным пластиком ниши, которые расположены по бокам. Кроме того, кроссовер получил слегка скорректированную сотовую решетку радиатора, бамперы и спойлер. Светодиодные фары вошли в список базового оснащения. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: красным Supersonic Red и оранжевым Hot Lava Orange. Оба цвета доступны только с контрастной черной крышей. Кроме того, крышу можно окрасить в новый серебристый цвет в сочетании с черным кузовом Black Sand Pearl. Белой крыши у Toyota C-HR больше не будет. В салоне появились новые варианты отделки и обновленная медиасистема, которая поддерживает последние версии Android Auto и Apple CarPlay, обновление «по воздуху».Изменений в моторной гамме не произошло. Кроссовер по-прежнему оснащается 2,0-литровой «четверкой» мощностью 148 л.с. (188 Нм), работающей в паре с вариатором. В России дорестайлинговый Toyota C-HR также предлагается с 1,2-литровым турбомотором на 115 сил. Ожидается, что до салонов отечественных дилеров новинка доберется в ноябре 2019 года.
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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