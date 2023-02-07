Toyota открестилась от поставок в Россию запчастей

Ранее мы писали Toyota частично возобновила поставки запчастей в Россию В начале июня «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иск к Toyota Motor, в котором потребовала ... Читать далее

Автобизнес в условиях санкций имеет множество нюансов. С одной стороны, автопроизводители не хотят терпеть убытки и должны выполнять обязательства перед клиентами, с другой – всегда существует риск быть обвиненным в нарушении международных санкций. 20 января «Известия» со ссылкой на письмо, подписанное управляющим генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций Toyota Motor Андреем Щербаковым, сообщили, что российское представительство компании разрешило дилерам ввозить оказавшиеся под санкциями запчасти по схеме параллельного импорта.

Сейчас пресс-служба японского автопроизводителя опровергла эту информацию. Как сообщает ТАСС, «Toyota Motor не осуществляет официальных поставок деталей и узлов в Россию, однако не подпадающие под санкции комплектующие могут завозиться дилерами в РФ и использоваться для обслуживания автомобилей».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах