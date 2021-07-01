Toyota открыла прием заказов на новый Land Cruiser 300: комплектации, технические характеристики, цены
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Новое поколение создали на новой платформе GA-F, что позволило добиться оптимизированной развесовки по осям и улучшить управляемость. Land Cruiser 300 получил раму с повышенной жесткостью на скручивание и более легкий кузов.
Что касается технической начинки, то здесь изменения затронули все конструктивные элементы. Флагман получил 3,5-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 415 л. с. и крутящим моментом 650 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.
На первом этапе автомобиль доступен в трех комплектациях: Элеганс, Комфорт+ и юбилейной версии 70 th Anniversary. В базе идут светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с автоматической корректировкой угла наклона, легкосплавные колесные диски с шинами 265/65 R18, задний верхний спойлер и рейлинги на крыше. Функции Toyota Connected Services с Wi-Fi и интеллектуальная система запуска двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start со сканером отпечатка пальца и мультимедийная система нового поколения с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 9-дюймовым цветным дисплеем на центральной консоли также идут в начальной комплектации.
Топовая версия Toyota Land Cruiser 300 70th Anniversary отличается задним дифференциалом повышенного трения, цветным проекционным дисплеем, новой мультимедиа с дисплеем 12,3 дюймов и другими технологичными опциями.
Цены на новый Land Cruiser 300 начинаются от 5 613 000 рублей.
- 3 350 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 675 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 210 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 2 550 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 3 500 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 5 100 000 РToyota Land Cruiser 2018 в Москве
- 2 535 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 4 098 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 3 515 000 РToyota Land Cruiser 2012 в Москве
- 1 980 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
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