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18 декабря 2019, 00:01
Toyota открыла самый восточный в России дилерский центр
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Фото: Toyota
Российский офис Toyota сообщил об открытии нового дилерского центра, который стал не только самым восточным в нашей стране, но и первым официальным центром Toyota на острове Сахалин.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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В просторном шоу-руме (810 кв. м) разместили весь представленный в России модельный ряд Toyota. Cервисная зона включает 8 слесарных постов, 4 поста кузовного ремонта и отдельную покрасочную камеру. Все помещения и оборудование соответствуют высоким стандартам бренда, а сотрудники прошли обучение по системе Тойота.
Клиентам предлагают полный спектр услуг: от продажи и сервисного обслуживания автомобилей до кредитования в АО «Тойота Банк», лизинга от «Тойота Лизинг», обмена автомобилей с пробегом на новые по программе Toyota Trade-in, а также страхования и удаленного урегулирования убытков. Всем клиентам «Тойота Центр Южно-Сахалинск» гарантируют на высокое качество обслуживания.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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