Отсоединяется на полной скорости: из-за какой нелепой скрытой угрозы начали массово проверять свежие внедорожники Lexus и Prado

8 ноября 2026, 20:16
Почему Toyota срочно отзывает 55 тысяч свежих Prado и Lexus и при чем тут копеечный фиксатор
Почему Toyota срочно отзывает 55 тысяч свежих Prado и Lexus и при чем тут копеечный фиксатор
Фиксатор топливного соединения может сместиться при эксплуатации, а при ударе магистраль способна отсоединиться. В сервис позовут десятки тысяч владельцев Prado и GX 550h. Проверка и ремонт будут бесплатными.
Фиксатор быстросъемного соединения топливной линии может приподняться под воздействием внешней силы. Ударная нагрузка на такое соединение способна отсоединить магистраль. Это приведет к утечке топлива и создаст угрозу безопасности.
Из-за этого в Китае объявили отзыв 55 477 гибридных Land Cruiser Prado и Lexus GX 550h. Расследование дефекта конструкции начал Государственное управление КНР по регулированию рынка (SAMR), оно опубликовало уведомление 4 ноября 2026 года. О кампании сообщает CarNewsChina и китайский регулятор.
Под отзыв попали 47 347 собранных в Китае гибридных Land Cruiser Prado и 8 130 импортированных гибридных Lexus GX 550h. Для Prado указан период производства с 15 июля 2024 года по 6 октября 2026 года, для GX 550h - с 28 февраля 2024 года по 1 октября 2026 года. Поэтому, автомобили Lexus в кампании выпускались начиная с февраля 2024 года. Отзыв распределен между двумя компаниями: FAW Toyota Automotive (Chengdu) отвечает за Prado, а Toyota Motor China Investment - за импортированные Lexus. Номера кампаний - S2026M0133I для Prado и S2026M0134I для Lexus.
Владельцам бесплатно проверят положение фиксатора быстросъемного соединения. Если отклонений нет, установят дополнительную защитную крышку, которая не даст фиксатору случайно подняться. При неисправности заменят топливную магистраль в сборе, затем установят крышку. Уведомления владельцам будут направлять заказными письмами; подробности можно уточнить в клиентских центрах FAW Toyota и Lexus China.
Для китайского рынка Lexus ранее обсуждала локализацию электрического внедорожника. Нынешний отзыв касается гибридного GX 550h и связан с топливной системой.
Параллельно SAMR объявил отзыв 121 260 электромобилей Toyota bZ3X и bZ7. У них выявили дефекты передней подвески. Неисправности также затрагивают программное обеспечение тормозов и систему рулевого управления.
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