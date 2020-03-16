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16 марта 2020, 13:55

Toyota отзывает в России гибриды Prius

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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении хэтчбеков Prius. Причиной стали проблемы с контактами в замке ремня безопасности, из-за которых ошибочно выдается предупреждение о непристегнутом ремне.
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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении гибридных Prius. Причина – сбой в программном ...
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Неисправность заподозрили на 224 автомобилях Toyota Prius, которые были выпущены в период с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года. Выяснилось, что электрические контакты системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, расположенные в замке ремня безопасности, могут со временем изнашиваться. В результате, индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя будет постоянно гореть на приборной панели, даже если ремень на самом деле пристегнут.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский центр для диагностики и ремонта. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться там же интерактивным поиском. На всех отзываемых хэтчбеках Toyota Prius заменят замок водительского ремня безопасности. Работы в рамках добровольной сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.

В феврале 2019 года Toyota отзывала в России хэтчбеки Prius из-за сбоя в модуле IPM (Intelligent Power Module) инвертора гибридной силовой установки, который мог стать причиной возгорания. Тогда в сервис пригласили 802 автомобиля, выпущенных в период с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. Проблема решалась простым обновлением программного обеспечения.


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Отзывы по теме
Форум Toyota Prius
Как и все машины марки Тойота, Тойота Приус достаточно комфортный и дорогой автомобиль. У меня Тойота Приус 2006 г.в., стоит гибридный двигатель, т.е. батареи заряжаются при езде и торможении и можно ехать вообще на электричестве. В общем, очень экономичная машинка - малый расход бензина. Единственное ...
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Toyota отзывает в России гибриды Prius
{{material_125737}}Неисправность заподозрили на 224 автомобилях Toyota Prius, которые были выпущены в период с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года. Выяснилось, что электрические контакты системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, расположенные в замке ремня безопасности, могут со временем изнашиваться. В результате, индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя будет постоянно гореть на приборной панели, даже если ремень на самом деле пристегнут.В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский центр для диагностики и ремонта. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться там же интерактивным поиском. На всех отзываемых хэтчбеках Toyota Prius заменят замок водительского ремня безопасности. Работы в рамках добровольной сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.В феврале 2019 года Toyota отзывала в России хэтчбеки Prius из-за сбоя в модуле IPM (Intelligent Power Module) инвертора гибридной силовой установки, который мог стать причиной возгорания. Тогда в сервис пригласили 802 автомобиля, выпущенных в период с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. Проблема решалась простым обновлением программного обеспечения.
2020-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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