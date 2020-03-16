16 марта 2020, 13:55
Toyota отзывает в России гибриды Prius
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Фото: Toyota
Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении хэтчбеков Prius. Причиной стали проблемы с контактами в замке ремня безопасности, из-за которых ошибочно выдается предупреждение о непристегнутом ремне.
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Российский офис Toyota объявил о начале отзывной кампании в отношении гибридных Prius. Причина – сбой в программном ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники Toyota известят автовладельцев о начале отзывной кампании и пригласят их подъехать в дилерский центр для диагностики и ремонта. При желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на сайте Росстандарта или воспользоваться там же интерактивным поиском. На всех отзываемых хэтчбеках Toyota Prius заменят замок водительского ремня безопасности. Работы в рамках добровольной сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.
В феврале 2019 года Toyota отзывала в России хэтчбеки Prius из-за сбоя в модуле IPM (Intelligent Power Module) инвертора гибридной силовой установки, который мог стать причиной возгорания. Тогда в сервис пригласили 802 автомобиля, выпущенных в период с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года. Проблема решалась простым обновлением программного обеспечения.
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31.08.2016, 09:02
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Как и все машины марки Тойота, Тойота Приус достаточно комфортный и дорогой автомобиль. У меня Тойота Приус 2006 г.в., стоит гибридный двигатель, т.е. батареи заряжаются при езде и торможении и можно ехать вообще на электричестве. В общем, очень экономичная машинка - малый расход бензина. Единственное ...
Toyota Prius весит, как внедорожник - 1600 кг. Поэтому в небольшом городе, где много ограничений скорости, может быть расход 3,5 л/ 100 км. Но на шоссе при 90 км/ час электромотор не работает. Расход будет примерно 7 л/ 100 км.
Удивлю? Уже 5 лет и пробег 135000 км без серьезных поломок на Great Wall Hover H5. Очень доволен и зимой, и летом!!!
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