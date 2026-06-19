Глава Toyota объявил о сокращении модельного ряда и заморозке крупных проектов: какие машины останутся на рынке

19 июня 2026, 14:30
Toyota пересматривает стратегию: сокращение модельного ряда и оптимизация расходов
Toyota пересматривает стратегию: сокращение модельного ряда и оптимизация расходов
Генеральный директор Toyota Кента Кон признал: избыточное количество моделей и модификаций создает серьезную нагрузку на инженеров и увеличивает издержки. Компания уже начала пересматривать свои процессы и отказывается от неэффективных проектов. Почему это решение может повлиять на весь мировой рынок и что ждет автолюбителей - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новости о пересмотре стратегии Toyota могут оказаться особенно значимыми: японский концерн остается одним из самых популярных брендов на отечественном рынке, а любые перемены в его политике способны повлиять на доступность и стоимость автомобилей в России. Решение отказаться от части моделей и оптимизировать производственные процессы может привести к изменению ассортимента, а также сказаться на ценах и сроках поставок.
Как сообщает Autonews, генеральный директор Toyota Кента Кон на совете директоров открыто заявил о необходимости сокращения модельного ряда. По его словам, избыточное количество версий и модификаций автомобилей приводит к перегрузке инженерных команд и росту затрат. Он отметил, что многие процессы внутри компании не приносят реальной пользы и требуют пересмотра. В частности, Кон подчеркнул: если определенные действия не дают ощутимого результата, их стоит прекратить или изменить подход.
В качестве примера уже принятых решений глава Toyota привел отказ от разработки электрического седана Lexus LF-ZC. Этот проект был заморожен из-за снижения спроса на рынке и высокой нагрузки, связанной с планированием новых моделей. Такой шаг демонстрирует, что компания готова быстро реагировать на изменения и не боится пересматривать даже крупные инициативы, если они не соответствуют текущим задачам.
Несмотря на внутренние сложности, Toyota продолжает удерживать лидерство на мировом рынке. По итогам прошлого года концерн реализовал более 10,5 миллионов автомобилей, включая премиальные модели Lexus. В 2025 году продажи выросли на 3,7%, что позволило Toyota шестой год подряд остаться крупнейшим автопроизводителем мира по объему реализации. На российском рынке, по данным за май, было зарегистрировано 3014 новых автомобилей Toyota, а самой востребованной моделью стал кроссовер RAV4.
Интересно, что подобные перемены происходят не только у Toyota. Многие автоконцерны сейчас вынуждены пересматривать свои стратегии, чтобы не потерять позиции в условиях быстро меняющегося спроса и технологических сдвигов. Например, недавно Mitsubishi представила новую линейку внедорожников для США, что также стало ответом на вызовы рынка - подробнее об этом можно узнать в материале о смене поколения Mitsubishi Montero.
В целом, ситуация вокруг Toyota может указывать на начало нового этапа в развитии мирового автопрома. Компании вынуждены делать ставку на эффективность, сокращать издержки и быстрее реагировать на изменения спроса. Для российских покупателей это может означать как появление новых, более доступных моделей, так и сокращение привычного ассортимента. Важно учитывать, что подобные решения принимаются не только ради экономии, но и для сохранения конкурентоспособности на глобальном рынке.
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