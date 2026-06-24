Автопроизводитель урезает выпуск машин из-за войны и роста цен на топливо

Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто

Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.

Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о сокращении производства автомобилей Toyota за пределами Японии может стать тревожным сигналом. Решение концерна связано не только с глобальными экономическими изменениями, но и с последствиями военного конфликта на Ближнем Востоке, что напрямую влияет на доступность популярных моделей и стоимость владения автомобилем.

Как сообщает Nikkei, Toyota намерена уменьшить выпуск машин на зарубежных заводах на 100 тысяч единиц к февралю 2027 года. Причиной стали последствия войны США и Израиля против Ирана, которые вызвали падение спроса и рост цен на топливо и логистику. Особенно остро компания ощутила влияние перебоев в судоходстве через Ормузский пролив, что привело к удорожанию доставки комплектующих и готовых автомобилей.

Под сокращение попадут такие востребованные модели, как кроссоверы RAV4 и седаны Avalon. Кроме того, по информации Carscoops, под угрозой оказались Hilux, Fortuner, Land Cruiser FJ, Probox и Corolla Touring - эти автомобили собирают на азиатских предприятиях для рынков Ближнего Востока и Азии. Поставщики уже получили уведомления о грядущих изменениях в объемах заказов, что может сказаться на их финансовой устойчивости.

Эксперты отмечают, что ранее Toyota планировала выпустить около 10 миллионов автомобилей Toyota и Lexus к концу марта 2027 года и получить чистую прибыль в 18,6 миллиарда долларов. Теперь эти планы придется скорректировать - минус 100 тысяч машин, что может повлиять на позиции бренда на мировом рынке. В качестве частичной компенсации концерн собирается увеличить выпуск на японских заводах на 4,2 тысячи автомобилей во второй половине года по сравнению с ранее озвученными планами.

Рынок уже отреагировал на новости: акции Toyota по итогам торгов среды снизились на 0,7%, а капитализация компании за последние три месяца сократилась почти на 20%. Это отражает не только внутренние проблемы автогиганта, но и общую нестабильность в отрасли, связанную с геополитическими рисками и изменением логистических цепочек. В похожей ситуации оказались и другие мировые бренды: например, владельцы BMW и Mercedes-Benz в России сталкиваются с задержками поставок запчастей из-за санкций и перебоев в логистике.

Стоит добавить, что Toyota уже приостанавливала часть разработок, чтобы адаптироваться к новым условиям. Для российских покупателей это может означать не только возможный рост цен на популярные модели, но и увеличение сроков ожидания новых автомобилей. Важно учитывать, что подобные решения крупных автопроизводителей часто становятся индикатором глобальных изменений на рынке и могут повлиять на стратегию других компаний. В ближайшие месяцы ситуация с поставками и ценами на автомобили, скорее всего, останется напряженной, а автолюбителям стоит внимательно следить за новостями и изменениями в предложениях дилеров.