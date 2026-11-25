25 ноября 2026, 07:47
Toyota Pixis Joy или Гранта: какие преимущества у Лады при цене кей-кара
Toyota Pixis Joy или Гранта: какие преимущества у Лады при цене кей-кара
Toyota Pixis Joy сравнили с новой Lada Granta по цене и оснащению, а также по практичности. Японский кей-кар предлагает полный привод и климат-контроль; в его оснащение входят системы безопасности. Российская модель берет вместительным багажником и левым рулем.
На фоне роста цен на новые автомобили Lada Granta у дилеров АвтоВАЗ российские покупатели все чаще рассматривают японские кей-кары с пробегом. Одним из таких вариантов становится Toyota Pixis Joy — компактная модель на базе Daihatsu Cast, предназначенная для внутреннего рынка Японии. Разбор характеристик показывает, при каком условии этот автомобиль может стать альтернативой седану, и почему на практике выбор упирается в компромисс.
Pixis Joy построен на платформе Daihatsu Cast и выпускается с 2016 года. Длина модели — 3395 мм, ширина — 1470 мм, высота — 1630 мм. Для сравнения: Granta достигает 4200 мм в длину и 1700 мм в ширину при высоте 1500 мм. Под капотом кей-кара — трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 658 см³. Атмосферная версия развивает 52 л. с., турбированная — 64 л. с. Предусмотрены переднеприводные исполнения с индексом LA250A и полноприводные LA260A. Обе версии агрегатируются вариатором CVT. Заявленный расход топлива — около 4 л на 100 км без уточнения условий измерения, поэтому воспринимать его как гарантированный результат нельзя.
Сравнение опирается на официальные габаритные карточки моделей и данные экспортных объявлений. В оснащении Pixis Joy числятся климат-контроль, экран наружного комплекса, четыре подушки безопасности, набор активных систем безопасности, включая функцию предотвращения ошибочного нажатия на газ, а также ящик для обуви под сиденьем водителя. В экспортных комплектациях встречаются навигация, Bluetooth, камера заднего вида с парковочными датчиками, видеорегистраторы, бесключевой доступ и автоматический дальний свет.
Ключевые ограничения кей-кара подтверждаются его назначением: компактный кузов для города, правый руль для японского рынка и скромный багажник. У Гранты остаются два практических преимущества — вместительный багажник и леворульная компоновка. Полный привод Pixis Joy может помочь зимой во дворах, занесенных снегом, но не компенсирует разницу в объеме багажника.
Цены на подержанные машины зависят от года, пробега, комплектации и привода: экземпляр 2019 года с передним приводом и пробегом около 20 тыс. км предлагался примерно за 6594 доллара (около 542 тыс рублей), версия 4WD — за 7360 долларов, а автомобиль 2017 года с пробегом около 88 тыс. км — за 3725 долларов FOB. Это внешняя цена: доставка, таможенные платежи, утилизационный сбор и оформление документов добавляются отдельно.
Pixis Joy выигрывает оснащением, комфортом и безопасностью, но проигрывает по багажнику и удобству леворульной компоновки. Для водителей Дальнего Востока правый руль привычен, но других регионах адаптация сложнее.
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