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20 сентября 2019, 00:58

Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии

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Компания Toyota построила в единственном экземпляре специальный церемониальный кабриолет Century. Машина предназначена для инаугурации нового императора Японии, которая состоится 22 октября.
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии

 

Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии

 

Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии

 

Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии

Фото взято из открытых источников

Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии

 

Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
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Царствовавший в Японии с 1989 года император Акихито отрекся от престола 30 апреля. С 1 мая императором фактически стал его старший сын Нарухито. Торжественная церемония инаугурации должна состояться 22 октября. В мероприятия примут участие высокопоставленные гости из 190 стран мира. Специально для этого знаменательного события компания Toyota построила уникальный кабриолет на базе седана Century.

Toyota Century – это самый роскошный и престижный автомобиль в Японии. Он существует с 1960-х годов, но с тех пор сменил только три поколения, последнее из которых появилось на свет осенью 2017 года. Автомобили обычно отправлялись в правительственные гаражи, в императорский дворец, а также состоятельным японцам. 

Открытая версия Toyota Century длиной порядка 5,3 метра оснащена гибридной силовой установкой на базе 5,0-литрового мотора V8. Ее суммарная отдача превышает 430 л.с. Кресла второго ряда установлены выше, их спинки наклонены под углом в 25 градусов, а у передних сидений отсутствуют подголовники, чтобы улучшить обзорность. Отметим, что это первый кабриолет на базе Century. В церемонии инаугурации прежнего императора принимал участие открытый Rolls-Royce Corniche III.

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Отзывы по теме
Toyota выпустила премиальный седан Century
Японцы красавцы, умеют, могут. Очень нравится такой дизайн
КсенияС
Названа стоимость автомобиля для императорского дома Японии
О да. Раритетные авто - кайф. Для меня все еще эталон стиля и мощности
КсенияС
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
{{material_123703}}Царствовавший в Японии с 1989 года император Акихито отрекся от престола 30 апреля. С 1 мая императором фактически стал его старший сын Нарухито. Торжественная церемония инаугурации должна состояться 22 октября. В мероприятия примут участие высокопоставленные гости из 190 стран мира. Специально для этого знаменательного события компания Toyota построила уникальный кабриолет на базе седана Century.Toyota Century – это самый роскошный и престижный автомобиль в Японии. Он существует с 1960-х годов, но с тех пор сменил только три поколения, последнее из которых появилось на свет осенью 2017 года. Автомобили обычно отправлялись в правительственные гаражи, в императорский дворец, а также состоятельным японцам. Открытая версия Toyota Century длиной порядка 5,3 метра оснащена гибридной силовой установкой на базе 5,0-литрового мотора V8. Ее суммарная отдача превышает 430 л.с. Кресла второго ряда установлены выше, их спинки наклонены под углом в 25 градусов, а у передних сидений отсутствуют подголовники, чтобы улучшить обзорность. Отметим, что это первый кабриолет на базе Century. В церемонии инаугурации прежнего императора принимал участие открытый Rolls-Royce Corniche III.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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