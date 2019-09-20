20 сентября 2019, 00:58
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
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Компания Toyota построила в единственном экземпляре специальный церемониальный кабриолет Century. Машина предназначена для инаугурации нового императора Японии, которая состоится 22 октября.
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Новую Toyota Century впервые представили в октябре 2017 года, этим летом автомобиль должен сойти с конвейера ...Читать далее
Toyota Century – это самый роскошный и престижный автомобиль в Японии. Он существует с 1960-х годов, но с тех пор сменил только три поколения, последнее из которых появилось на свет осенью 2017 года. Автомобили обычно отправлялись в правительственные гаражи, в императорский дворец, а также состоятельным японцам.
Открытая версия Toyota Century длиной порядка 5,3 метра оснащена гибридной силовой установкой на базе 5,0-литрового мотора V8. Ее суммарная отдача превышает 430 л.с. Кресла второго ряда установлены выше, их спинки наклонены под углом в 25 градусов, а у передних сидений отсутствуют подголовники, чтобы улучшить обзорность. Отметим, что это первый кабриолет на базе Century. В церемонии инаугурации прежнего императора принимал участие открытый Rolls-Royce Corniche III.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
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Комментарии пользователей
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Японцы красавцы, умеют, могут. Очень нравится такой дизайн
О да. Раритетные авто - кайф. Для меня все еще эталон стиля и мощности
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
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