4 августа 2021, 00:01
Toyota показала эскизы Land Cruiser 300: дизайн мог быть очень смелым
Компания Toyota опубликовала ранние дизайнерские наброски внедорожника Land Cruiser нового поколения, премьера которого состоялась в начале июня 2021 года. Одни выглядят довольно близкими к серийной версии, другие – больше напоминают автомобили из фильмов в стиле киберпанк.
Дарья Климова Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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Фото: Toyota
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На некоторых эскизах кузов внедорожника будто бы выплавлен из цельного куска стали или вытесан из монолита. Другие отсылают к классическим версиям модели с индексами 100, 80 или даже 60. Под впечатлением от 60-й серии 1980-х годов выполнен и проект, где фары образуют в сочетании с вытянутой радиаторной решеткой широкую букву «Т». Кроме того, были опубликованы эскизы интерьера и процесс выбора обивки для сидений.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р)
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