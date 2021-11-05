Toyota показала кемпер Tacozilla, раскрашенный в стиле 1970-х (фото)
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Основой для кемпера явился среднеразмерный пикап Tacoma, который присутствует в линейке Toyota с 1995 года. По сравнению с донором, Tacozilla примерно на 5 см выше благодаря использованию пружин и амортизаторов от TRD Sport. Плюс комплект внедорожных шин, которые могут быть полезны в путешествии по пересеченной местности.
Кузов – сама индивидуальность, похож на дом на колесах. А чтобы придать облику неповторимость, его украсили наклейками в цветовой гамме, которая была модной в 1970-х и 1980-х годах.
На том же стенде Toyota демонстрирует концепцию сверхпрочного пикапа Tacoma. Автомобиль наделен такими атрибутами, как шноркель, огромная перекладина, внедорожные шины, лебедка и даже палатка на крыше (с лестницей).
Знаменитая «тойотовская» Tundra - конкурент Ford F-150 и Chevrolet Silverado – предстает на SEMA Show с аксессуарами из каталога TRD Pro. Ну, а сами ребята из придворного тюнинг-ателье Toyota Racing Development показывают концептуальный многоцелевой трейлер TRD Sport, который выглядит словно стандартный кузов пикапа.
Заметим, что SEMA Show проходит с 2 по 5 ноября 2021 года в конференц-центре Лас-Вегаса. Организаторы выставки утверждают, что «не существует других выставок, где можно увидеть тысячи новинок от 1300 экспонентов, ознакомиться с последними тенденциями в области производства автомобилей на заказ, получить доступ к более чем 70 бесплатным учебным занятиям по повышению профессиональных навыков и завязать полезные связи».
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