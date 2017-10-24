24 октября 2017, 09:08
Toyota показала кроссовер Rush 2018
Компания Toyota поделилась изображениями нового серийного кроссовера 2018 модельного года, получившего имя Rush. Модель выйдет на рынок в следующем году. Производитель обещает расширенную географию продаж.
Toyota Rush
Выпускается с 2006 г.
По предварительным данным, под капотом паркетника расположится 1,5-литровый турбодизель, выдающий 107 л.с. Моторная гамма продолжена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», генерирующим 109 «лошадей». Покупателям будет доступна и 5-скоростная механическая коробка передач, и 6-ступенчатый «автомат». Также будущий владелец сможет выбрать между передним и полным приводом.
На рынок выйдут две модификации автомобиля - с 5- и 7-местным салоном. Во втором случае паркетник лишится запасного колеса из-за дополнительного ряда кресел и риска провисания задней двери. Основными рынками сбыта станут азиатские страны. Позже компания обещает вывести авто и на другие иностранные рынки.
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| Кому: сергей До этого был RAV4 2012 года, взял посвежее. Хочу заметить, что эта машина едет значительно тише, плавнее, управлять ей приятнее. Проходимость отличная, амортизация на 5+. Сама машина в этой комплектации стала больше, места в салоне прибавилось, но свободного пространства в гараже поубавилось ...
| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который неприхотлив ...
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