24 октября 2017, 09:08

Toyota показала кроссовер Rush 2018

Компания Toyota поделилась изображениями нового серийного кроссовера 2018 модельного года, получившего имя Rush. Модель выйдет на рынок в следующем году. Производитель обещает расширенную географию продаж.
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  Toyota показала кроссовер Rush 2018 Toyota Rush Toyota показала кроссовер Rush 2018 Toyota Rush Toyota показала кроссовер Rush 2018
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фото
  

Toyota Rush
Выпускается с 2006 г.
Концепция паркетника частично заимствована у модели Daihatsu FT Concept, которая дебютировала в 2015 году на автосалоне в Джакарте. Японская новинка получила схожие с предшественником габариты. Rush достигает в длину 4 350 мм, ширина составила 1 750 мм, а высота - 1 690 мм. Расстояние между колесными осями равняется 2 685 мм. Создатели выполнили внешность кроссовера в едином стилистическом решении с концептом Daihatsu, который также дебютирует в конце текущего месяца на автошоу в Токио.

По предварительным данным, под капотом паркетника расположится 1,5-литровый турбодизель, выдающий 107 л.с. Моторная гамма продолжена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», генерирующим 109 «лошадей». Покупателям будет доступна и 5-скоростная механическая коробка передач, и 6-ступенчатый «автомат». Также будущий владелец сможет выбрать между передним и полным приводом.

На рынок выйдут две модификации автомобиля - с 5- и 7-местным салоном. Во втором случае паркетник лишится запасного колеса из-за дополнительного ряда кресел и риска провисания задней двери. Основными рынками сбыта станут азиатские страны. Позже компания обещает вывести авто и на другие иностранные рынки.

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Toyota показала кроссовер Rush 2018
{{model_2278}}Концепция паркетника частично заимствована у модели Daihatsu FT Concept, которая дебютировала в 2015 году на автосалоне в Джакарте. Японская новинка получила схожие с предшественником габариты. Rush достигает в длину 4 350 мм, ширина составила 1 750 мм, а высота - 1 690 мм. Расстояние между колесными осями равняется 2 685 мм. Создатели выполнили внешность кроссовера в едином стилистическом решении с концептом Daihatsu, который также дебютирует в конце текущего месяца на автошоу в Токио.По предварительным данным, под капотом паркетника расположится 1,5-литровый турбодизель, выдающий 107 л.с. Моторная гамма продолжена 1,5-литровым бензиновым «атмосферником», генерирующим 109 «лошадей». Покупателям будет доступна и 5-скоростная механическая коробка передач, и 6-ступенчатый «автомат». Также будущий владелец сможет выбрать между передним и полным приводом.На рынок выйдут две модификации автомобиля - с 5- и 7-местным салоном. Во втором случае паркетник лишится запасного колеса из-за дополнительного ряда кресел и риска провисания задней двери. Основными рынками сбыта станут азиатские страны. Позже компания обещает вывести авто и на другие иностранные рынки.
2017-10-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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