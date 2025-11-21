Легендарная Corolla изменилась до неузнаваемости: что нового в седане от Toyota?

21 ноября 2025, 14:59
Toyota показала обновленную Corolla с новым лицом и старыми моторами
Toyota представила обновленный седан. Модель получила серьезные изменения. Внешность стала гораздо смелее. Техника осталась почти прежней. Новинка скоро может появиться в России.
На автомобильной выставке в Гуанчжоу японский концерн продемонстрировал рестайлинговую версию седана Corolla, предназначенную для рынка Поднебесной. Производством этой модификации занимается совместное предприятие, созданное Toyota и китайской компанией FAW. Учитывая, что именно из Китая в Россию сейчас везут большинство «Королл», появление этой новинки у нас - лишь вопрос времени.
Главные метаморфозы произошли с передней частью автомобиля. Дизайнеры кардинально переработали облик седана, сделав его похожим на другие свежие модели марки, в первую очередь на Prius последнего поколения. Вместо прежней раздельной оптики теперь установлен единый световой блок с эффектными С-образными дневными ходовыми огнями. Изменился и передний бампер - он стал более обтекаемым, лишился резких граней, а воздухозаборник стал заметно компактнее. Корма, по информации издания Autonews, осталась практически нетронутой, за исключением слегка тонированных задних фонарей.
Под капотом обошлось без революций. Силовая линейка осталась прежней и включает два варианта. Первый - это гибридная установка, работающая на базе 1,8-литрового бензинового двигателя. Второй - классический двухлитровый атмосферный мотор. Оба агрегата хорошо знакомы по дорестайлинговой версии модели.
Эксперты полагают, что обновленный седан доберется до российского рынка по каналам параллельного импорта. Сейчас цены на новую Toyota Corolla, ввезенную из Китая, стартуют с отметки примерно в 2,35 миллиона рублей. Вероятно, рестайлинговая версия будет стоить несколько дороже.
Стоит отметить, что это обновление касается текущего, двенадцатого поколения модели. Ранее на выставке Japan Mobility Show японцы уже показали концепт-кар, дающий представление о том, какой станет Corolla в будущем. Прототип имел строгие, рубленые линии кузова и пропорции, характерные для электромобилей, а его дизайн напоминал семейство электрокаров bZ. С нынешней «Короллой» тот концепт не имел почти ничего общего.
