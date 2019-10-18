Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 октября 2019, 00:01

Toyota показала первый электромобиль

  • 218
  • 0
 
Компания Toyota готовится вывести на рынок первое семейство электрокаров. На автосалоне в Токио центральное место на экспозиции отведут миниатюрному прототипу Toyota Ultra-compact BEV, который полностью готов к серийному производству.
Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль

 

Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Toyota показала первый электромобиль
Ранее мы писали
Сотрудничество Toyota и Subaru началось 14 лет назад. Сейчас Toyota выкупает дополнительный пакет акций Subaru ...
Читать далее
Аббревиатура BEV расшифровывается как Battery Electric Vehicle или «электрическое транспортное средство на батарейках». Компактный ситикар положит начало целому электрическому семейству. До этого Toyota отдавала предпочтение гибридам или водородным автомобилям. Первый электромобиль будет адресован пожилым японцам. Максимальная скорость Toyota Ultra-compact BEV не превышает 60 км/ч, а дальность хода – 100 километров. От бытовой розетки восполнить заряд батарей можно за 5 часов.

По габаритам он близок к первым «Смартам». Длина новинки – менее 2,5 метров (2 490 мм), ширина – 1,3 метра, а высота – 1,5 метра. Одно из главных преимуществ электрокара – отличная маневренность. Салон получился максимально простой, с минимумом оборудования. Изюминка - в цифровой панели приборов, которая располагается теперь на центральной консоли, а перед водителем поместили экран медиасистемы. Серийное производство электрокара начнется примерно через год.

Второй представитель электрического семейства называется Ultra-compact BEV Concept Model for Business. Как ясно из названия, автомобиль предназначен для работы. Салон представляет собой комфортабельный передвижной офис, где сотрудник может не только поработать, но также пообедать и даже поспать. В отличие от первой модели, это чистый шоу-кар, который пока далек от серийного воплощения.

Кроме того, Toyota анонсировала электрические средства персональной мобильности: трехколесный самокат в двух вариантах – для передвижения стоя или сидя, а также «тягач», который подсоединяется к инвалидному креслу. Скорость такого личного электротранспорта составляет 6 – 10 км/ч, а дальность хода не превышает 20 километров. Серийное производство начнется в 2020 году.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota показала первый электромобиль
{{material_127676}}Аббревиатура BEV расшифровывается как Battery Electric Vehicle или «электрическое транспортное средство на батарейках». Компактный ситикар положит начало целому электрическому семейству. До этого Toyota отдавала предпочтение гибридам или водородным автомобилям. Первый электромобиль будет адресован пожилым японцам. Максимальная скорость Toyota Ultra-compact BEV не превышает 60 км/ч, а дальность хода – 100 километров. От бытовой розетки восполнить заряд батарей можно за 5 часов.По габаритам он близок к первым «Смартам». Длина новинки – менее 2,5 метров (2 490 мм), ширина – 1,3 метра, а высота – 1,5 метра. Одно из главных преимуществ электрокара – отличная маневренность. Салон получился максимально простой, с минимумом оборудования. Изюминка - в цифровой панели приборов, которая располагается теперь на центральной консоли, а перед водителем поместили экран медиасистемы. Серийное производство электрокара начнется примерно через год.Второй представитель электрического семейства называется Ultra-compact BEV Concept Model for Business. Как ясно из названия, автомобиль предназначен для работы. Салон представляет собой комфортабельный передвижной офис, где сотрудник может не только поработать, но также пообедать и даже поспать. В отличие от первой модели, это чистый шоу-кар, который пока далек от серийного воплощения.Кроме того, Toyota анонсировала электрические средства персональной мобильности: трехколесный самокат в двух вариантах – для передвижения стоя или сидя, а также «тягач», который подсоединяется к инвалидному креслу. Скорость такого личного электротранспорта составляет 6 – 10 км/ч, а дальность хода не превышает 20 километров. Серийное производство начнется в 2020 году.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сочи Брянск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.