18 октября 2019, 00:01
Toyota показала первый электромобиль
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Компания Toyota готовится вывести на рынок первое семейство электрокаров. На автосалоне в Токио центральное место на экспозиции отведут миниатюрному прототипу Toyota Ultra-compact BEV, который полностью готов к серийному производству.
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По габаритам он близок к первым «Смартам». Длина новинки – менее 2,5 метров (2 490 мм), ширина – 1,3 метра, а высота – 1,5 метра. Одно из главных преимуществ электрокара – отличная маневренность. Салон получился максимально простой, с минимумом оборудования. Изюминка - в цифровой панели приборов, которая располагается теперь на центральной консоли, а перед водителем поместили экран медиасистемы. Серийное производство электрокара начнется примерно через год.
Второй представитель электрического семейства называется Ultra-compact BEV Concept Model for Business. Как ясно из названия, автомобиль предназначен для работы. Салон представляет собой комфортабельный передвижной офис, где сотрудник может не только поработать, но также пообедать и даже поспать. В отличие от первой модели, это чистый шоу-кар, который пока далек от серийного воплощения.
Кроме того, Toyota анонсировала электрические средства персональной мобильности: трехколесный самокат в двух вариантах – для передвижения стоя или сидя, а также «тягач», который подсоединяется к инвалидному креслу. Скорость такого личного электротранспорта составляет 6 – 10 км/ч, а дальность хода не превышает 20 километров. Серийное производство начнется в 2020 году.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
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