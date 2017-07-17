17 июля 2017, 19:55
Toyota показала самый брутальный внедорожник
Toyota показала самый брутальный внедорожникВдохновившись образом Toyota Land Cruiser 40, японский автопроизводитель выпустил концепт, который проявляет качества внедорожника с жестким характером. Внешне он схож с первыми моделями бренда.
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Технические характеристики официально пока не раскрываются. По мнению специалистов, новинка будет обладать бензиновым турбированным двигателем обьемом 1,2-1,5 литра. Привод на автомобиле предусмотрен, конечно же, полный. Не исключено что Toyota FT-4X станет серийным, но не с таким брутальным внешним видом.
Разработчики делают акцент на важности физической связи между водителем и автомобилем, на удовлетворении моторных потребностей. Задний отсек будет открываться двумя способами: или с помощью двух створок в стороны, или подниматься наверх. Управление осуществляться исключительно механическими кнопками.
Презентация серийной версии автомобиля запланирована на 2020 год.
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