17 июля 2017, 19:55

Toyota показала самый брутальный внедорожник

Toyota показала самый брутальный внедорожникВдохновившись образом Toyota Land Cruiser 40, японский автопроизводитель выпустил концепт, который проявляет качества внедорожника с жестким характером. Внешне он схож с первыми моделями бренда.
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Toyota показала самый брутальный внедорожник Toyota Land Cruiser

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По словам компании, автомобиль отлично подойдет для кемпинга. Концепт построен на платформе TNGA, которая легла в основу многих существующих моделей компании. Представленную новинку по размерам можно сравнить с существующей моделью C-HR, которая должна появится на российском рынке. Остальные сходства с модельным рядом компании на этом заканчиваются.

Технические характеристики официально пока не раскрываются. По мнению специалистов, новинка будет обладать бензиновым турбированным двигателем обьемом 1,2-1,5 литра. Привод на автомобиле предусмотрен, конечно же, полный. Не исключено что Toyota FT-4X станет серийным, но не с таким брутальным внешним видом.

Разработчики делают акцент на важности физической связи между водителем и автомобилем, на удовлетворении моторных потребностей. Задний отсек будет открываться двумя способами: или с помощью двух створок в стороны, или подниматься наверх. Управление осуществляться исключительно механическими кнопками.

Презентация серийной версии автомобиля запланирована на 2020 год.

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Отзывы по теме
Форум Toyota Land Cruiser
| Подскажите пожалуйста у меня Крузак 200 2009 года.На днях комп перестал запоминать режим климата который я выставляю.При авто запуске перескакивает на Авто и не включает вентилятор печки.Что можно сделать и как это исправить.
Геннадий
Чем отличается дизельный Land Cruiser 200 от бензинового
Автор - явно просматривается амбициозный, типичный москвич. Давно ли Вы сударь пересели с родных жигулей на крузер. Нет - не давеча, как лет 7 или 10, а сейчас во всеуслышание вешаете о том, какой крузер или как вы там его обозвали "краузер" хороший или плохой. Вы лучше расскажите о своих жигулях, на ...
Михаил
Премьера Land Cruiser 200
"Неизвестно, правдива ли эта история, или это хорошо продуманная реклама, но японские автомобили, как ни крути, славятся своим высочайшим качеством." Кретины! Японские автомобили - ЛУЧШИЕ в мире. Европейские, а тем более американские - полное ФУФЛО (в сравнении с японскими) .
Вася
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Toyota показала самый брутальный внедорожник
{{material_119520}}По словам компании, автомобиль отлично подойдет для кемпинга. Концепт построен на платформе TNGA, которая легла в основу многих существующих моделей компании. Представленную новинку по размерам можно сравнить с существующей моделью C-HR, которая должна появится на российском рынке. Остальные сходства с модельным рядом компании на этом заканчиваются.Технические характеристики официально пока не раскрываются. По мнению специалистов, новинка будет обладать бензиновым турбированным двигателем обьемом 1,2-1,5 литра. Привод на автомобиле предусмотрен, конечно же, полный. Не исключено что Toyota FT-4X станет серийным, но не с таким брутальным внешним видом.Разработчики делают акцент на важности физической связи между водителем и автомобилем, на удовлетворении моторных потребностей. Задний отсек будет открываться двумя способами: или с помощью двух створок в стороны, или подниматься наверх. Управление осуществляться исключительно механическими кнопками.Презентация серийной версии автомобиля запланирована на 2020 год.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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