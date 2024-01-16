Toyota показала свой первый внедорожник-кабриолет для очень больших пассажиров

Ранее мы писали Toyota Century – теперь и кроссовер (а стоит как Bentley) Компания Toyota представила новый кроссовер под старым и престижным именем Century. Автомобиль построен на ... Читать далее

Toyota представила кабриолет Century SUV на турнире Большого Сумо возле арены Регоку Кокугикан в Токио и показала, что два солидных борца сумо вполне могут поместиться в модифицированном салоне автомобиля. Главу Toyota Акио Тойоды сопровождали директор Японской ассоциации сумо Ямаясу Сибата и член комитета Се Миягино.

Изначально, Toyota планировала переделать в кабриолет модель Crown, но представители Ассоциации сумо отклонили это предложение и попросили построить автомобиль на базе кроссовера Century. Кабриолет решили выпустить к торжествам по случаю 100-летия Ассоциации, которое будет отмечаться в 2025 году, его будут использовать в качестве парадного автомобиля.

Фото: Ассоциация сумо Японии

Из-за того, что Century лишился стоек и крыши, его кузов пришлось усилить и переработать подвеску. Произошли изменения и в салоне. Задние сиденья заменили приподнятой скамейкой с невысокой спинкой, на которой чемпионы сумо будут сидеть во время парада, приветствуя публику. По всей видимости, силовая установка осталась прежней – 3,5-литровый мотор V6, который в сочетании с гибридной трансмиссией e-CVT и системой полного привода E-Four Advanced выдает свыше 400 сил.

Упомянутые модели: Toyota Century

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