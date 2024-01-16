Toyota показала свой первый внедорожник-кабриолет для очень больших пассажиров
Фото: Ассоциация сумо Японии
Фото: Ассоциация сумо Японии
Фото: Ассоциация сумо Японии
Изначально, Toyota планировала переделать в кабриолет модель Crown, но представители Ассоциации сумо отклонили это предложение и попросили построить автомобиль на базе кроссовера Century. Кабриолет решили выпустить к торжествам по случаю 100-летия Ассоциации, которое будет отмечаться в 2025 году, его будут использовать в качестве парадного автомобиля.
Из-за того, что Century лишился стоек и крыши, его кузов пришлось усилить и переработать подвеску. Произошли изменения и в салоне. Задние сиденья заменили приподнятой скамейкой с невысокой спинкой, на которой чемпионы сумо будут сидеть во время парада, приветствуя публику. По всей видимости, силовая установка осталась прежней – 3,5-литровый мотор V6, который в сочетании с гибридной трансмиссией e-CVT и системой полного привода E-Four Advanced выдает свыше 400 сил.
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29.07.2022, 08:22
Мужчине грозит срок за ввезенную из Абхазии Toyota
Два года назад 60-летний житель Саратова пригнал из Абхазии седан Toyota Century 1999 года. Со временем у властей появились сомнения в законности его действий. По версии следствия, государство недополучило 2,5 млн рублей.Читать далее
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20.09.2019, 00:58
Toyota подготовила кабриолет Century для нового императора Японии
Компания Toyota построила в единственном экземпляре специальный церемониальный кабриолет Century. Машина предназначена для инаугурации нового императора Японии, которая состоится 22 октября.Читать далее
-
25.06.2018, 15:00
Названа стоимость автомобиля для императорского дома Японии
Новую Toyota Century впервые представили в октябре 2017 года, этим летом автомобиль должен сойти с конвейера. Представители премиального японского автопрома раскрыли все тонкости нового поколения Toyota Century.Читать далее
-
27.10.2017, 18:01
Седан Toyota Century может приехать в Европу
На автосалоне в Токио компания Toyota представила премиальный седан Century. Автомобиль, появившийся на рынке 50 лет назад, получил всего лишь третье поколение. Марка не исключает, что модель будет доступна европейским покупателям.Читать далее
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