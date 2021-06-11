Toyota показала впечатляющие внедорожные возможности Land Cruiser 300
Фото: Toyota
Предустановленные режимы Multi-Terrain отличаются настройками тормозов, амортизаторов и двигателя. Они разделены на две группы: движение на низкой скорости и на высокой. В первом случае водитель может выбирать из трех режимов (Песок, Глубокая грязь, Камни), во втором – из четырех (Грязь, Глубокая грязь, Песок, Глубокий снег). Дополнительно в обоих случаях можно полностью довериться электронике и включить режим «Авто».
Система Crawl Control (или «ползущий режим») обеспечивает движение по сложной местности на предельно низкой скорости. Причем в новом Land Cruiser водителю не надо нажимать педаль газа. Внедорожник осторожно пробирается сам. В этом же режиме в крутом повороте активируется функция, которая тормозит внутреннее заднее колесо и обеспечивает меньший радиус поворота.
Геометрическая проходимость Land Cruiser 300: дорожный просвет – 230 мм, угол въезда – 32 градуса, угол съезда – 26,5 градуса. Для самых сложных ситуаций у внедорожника по-прежнему есть возможность блокировки переднего, центрального и заднего дифференциалов. Блокировка активируется кнопками на центральной панели. Кроме того, у внедорожника будет опция просмотра пространства под днищем и вокруг автомобиля.
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