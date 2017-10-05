5 октября 2017, 10:01
Toyota покажет в Токио Crown Concept
Японская компания готовит к премьере на автосалоне в Токио концептуальный прототип седана Crown. На его основе будет построена серийная версия нового поколения.
Toyota Crown
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
Концептуальная версия получила измененную радиаторную решетку и бамперы в новом дизайне. Технические характеристики пока держатся в секрете. Отметим, что в задних стойках появилось дополнительное окошко, которым не оснащались прошлые поколения седана.
Разработчики анонсируют, что седан получит системаму связи с другими автомобилями. По предварительным данным, модель уже прошла серию испытаний на трассе Нюрбургринга. Ожидается, что в серию модель выйдет в начале следующего года.
Основные подробности станут известны 25 октября, когда откроется Токийское мотор-шоу. Всего Toyota заявила о премьере 9 моделей на домашнем автосалоне.
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Разбираемся, как протекают продажи Toyota Corolla
17.02.2016, 08:32
Быть или не быть турецкому автобизнесу в России
27.11.2015, 18:12
На федеральной трассе «Кола» водителей тянет в сон
18.10.2015, 21:11
Toyota устроила «парад» вседорожников
22.02.2014, 21:47
Читайте по теме
Со скромным аппетитом: ТОП-5 самых экономичных автомобилей
03.08.2017, 09:14
Прицениваемся к тройке самых продаваемых б/у иномарок
11.11.2016, 12:12
Разбираемся, как протекают продажи Toyota Corolla
17.02.2016, 08:32
Быть или не быть турецкому автобизнесу в России
27.11.2015, 18:12
На федеральной трассе «Кола» водителей тянет в сон
18.10.2015, 21:11
Toyota устроила «парад» вседорожников
22.02.2014, 21:47
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Toyota Crown RoyalsaloonFour Anniversary 4WD представительского класса. Полный интеллектуальный привод включается по мере надобности автоматически, автомат имеет зимний и спортивный режимы. Трехлитровый двигатель 2JZ- GE VVT-i с регулируемым газораспределением мощностью 215 л. с, рядный 6-ти цилиндровый ...
Замечательный автомобиль, кузов 110. Я ездил на нем 16 лет. Его техническое совершенство на много опережало свое время.Crown я купил в 1994 году. У владелицы в довольно печальном виде: стекло водительской двери отсутствовало, дверь возле замка была повреждена взломщиком.Запасное колесо-украдено. Двух-литровый ...
Полный интеллектуальный привод включается по мере надобности автоматически, автомат имеет зимний и спортивный режимы. Трехлитровый двигатель 2JZ- GE VVT- i с регулируемым газораспределением мощностью 215 л. с, рядный 6-ти цилиндровый - самый уравновешенный, послушен до восторга. Система охлаждения двигателя ...
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное