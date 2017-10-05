5 октября 2017, 10:01

Toyota покажет в Токио Crown Concept

Японская компания готовит к премьере на автосалоне в Токио концептуальный прототип седана Crown. На его основе будет построена серийная версия нового поколения.
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Toyota покажет в Токио Crown Concept Toyota Crown

Toyota Crown
Выпускается с 1998 г.
Отзывов: 2
Эта генерация станет пятнадцатой за всю историю модели. Как и многие другие новинки Toyota, Crown создан на архитектуре TNGA. Создатели сообщают, что длина седана составит 4 910 мм, ширина достигнет 1 800 мм, высота - 1 455 мм, а колесная база будет равняться 2 920 мм.

Концептуальная версия получила измененную радиаторную решетку и бамперы в новом дизайне. Технические характеристики пока держатся в секрете. Отметим, что в задних стойках появилось дополнительное окошко, которым не оснащались прошлые поколения седана.

Разработчики анонсируют, что седан получит системаму связи с другими автомобилями. По предварительным данным, модель уже прошла серию испытаний на трассе Нюрбургринга. Ожидается, что в серию модель выйдет в начале следующего года.

Основные подробности станут известны 25 октября, когда откроется Токийское мотор-шоу. Всего Toyota заявила о премьере 9 моделей на домашнем автосалоне.

Новинки и концепт кары Тойота Кроун, Краун

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Мих Мих
Отзыв о Toyota Crown 1982 года
Замечательный автомобиль, кузов 110. Я ездил на нем 16 лет. Его техническое совершенство на много опережало свое время.Crown я купил в 1994 году. У владелицы в довольно печальном виде: стекло водительской двери отсутствовало, дверь возле замка была повреждена взломщиком.Запасное колесо-украдено. Двух-литровый ...
михаило
Отзыв о Toyota Crown 1999 года
Полный интеллектуальный привод включается по мере надобности автоматически, автомат имеет зимний и спортивный режимы. Трехлитровый двигатель 2JZ- GE VVT- i с регулируемым газораспределением мощностью 215 л. с, рядный 6-ти цилиндровый - самый уравновешенный, послушен до восторга. Система охлаждения двигателя ...
sono_2m
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Toyota покажет в Токио Crown Concept
{{model_2229}}Эта генерация станет пятнадцатой за всю историю модели. Как и многие другие новинки Toyota, Crown создан на архитектуре TNGA. Создатели сообщают, что длина седана составит 4 910 мм, ширина достигнет 1 800 мм, высота - 1 455 мм, а колесная база будет равняться 2 920 мм.Концептуальная версия получила измененную радиаторную решетку и бамперы в новом дизайне. Технические характеристики пока держатся в секрете. Отметим, что в задних стойках появилось дополнительное окошко, которым не оснащались прошлые поколения седана.Разработчики анонсируют, что седан получит системаму связи с другими автомобилями. По предварительным данным, модель уже прошла серию испытаний на трассе Нюрбургринга. Ожидается, что в серию модель выйдет в начале следующего года. Основные подробности станут известны 25 октября, когда откроется Токийское мотор-шоу. Всего Toyota заявила о премьере 9 моделей на домашнем автосалоне.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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