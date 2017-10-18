18 октября 2017, 20:47

Toyota покажет в Токио минивэн на водороде

Японский автопроизводитель Toyota приготовил для Токийского автосалона концептуальный проект минивэна. Новинка получила имя Fine-Comfort Ride. Силовой агрегат модели представлен водородной установкой.
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  Toyota покажет в Токио минивэн на водороде Toyota Toyota покажет в Токио минивэн на водороде Toyota Toyota покажет в Токио минивэн на водороде
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Длина автомобиля составляет 4 830 мм, ширина - 1 950, а высота достигает 1 950 мм. Расстояние между осями равно 3 450 мм. Разработчики снабдили минивэн панорамной крышей и полностью цифровой приборной панелью.

Как можно судить по фотографиям, прототип оснащен четырьмя отдельными креслами, диваном в качестве третьего ряда, дисплеем, размещенный в центре рулевого колеса, тачскрином по всей ширине центральной консоли и проекционным экраном на боковых окнах.

Концепт приводится в движение с помощью водородной силовой установки. Как сообщает компания, запас хода шестиместного минивэна составляет 1 000 км. Другие характеристики модели пока держатся в секрете. Публичный показ автомобиля состоится 25 октября текущего года на автосалоне в Токио.

Ранее японская компания анонсировала премьеру компактного городского автомобиля, имеющего двери типа «крылья чайки». Модель разработана для людей с ограниченными возможностями. Поэтому прототип оснащен широкими дверными проемами, специальным местом для перевозки инвалидного кресла и сдвижным пассажирским сиденьем.

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Toyota покажет в Токио минивэн на водороде
{{material_121383}}Длина автомобиля составляет 4 830 мм, ширина - 1 950, а высота достигает 1 950 мм. Расстояние между осями равно 3 450 мм. Разработчики снабдили минивэн панорамной крышей и полностью цифровой приборной панелью.Как можно судить по фотографиям, прототип оснащен четырьмя отдельными креслами, диваном в качестве третьего ряда, дисплеем, размещенный в центре рулевого колеса, тачскрином по всей ширине центральной консоли и проекционным экраном на боковых окнах.Концепт приводится в движение с помощью водородной силовой установки. Как сообщает компания, запас хода шестиместного минивэна составляет 1 000 км. Другие характеристики модели пока держатся в секрете. Публичный показ автомобиля состоится 25 октября текущего года на автосалоне в Токио.Ранее японская компания анонсировала премьеру компактного городского автомобиля, имеющего двери типа «крылья чайки». Модель разработана для людей с ограниченными возможностями. Поэтому прототип оснащен широкими дверными проемами, специальным местом для перевозки инвалидного кресла и сдвижным пассажирским сиденьем.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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