Toyota покажет в Токио минивэн на водороде
Как можно судить по фотографиям, прототип оснащен четырьмя отдельными креслами, диваном в качестве третьего ряда, дисплеем, размещенный в центре рулевого колеса, тачскрином по всей ширине центральной консоли и проекционным экраном на боковых окнах.
Концепт приводится в движение с помощью водородной силовой установки. Как сообщает компания, запас хода шестиместного минивэна составляет 1 000 км. Другие характеристики модели пока держатся в секрете. Публичный показ автомобиля состоится 25 октября текущего года на автосалоне в Токио.
Ранее японская компания анонсировала премьеру компактного городского автомобиля, имеющего двери типа «крылья чайки». Модель разработана для людей с ограниченными возможностями. Поэтому прототип оснащен широкими дверными проемами, специальным местом для перевозки инвалидного кресла и сдвижным пассажирским сиденьем.
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