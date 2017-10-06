Toyota покажет в Токио спорткар GR HV
Отличительной чертой заднеприводного спорткара стали трехсекционные фары головной оптики со светодиодными элементами. Также модель получила большие воздухозаборники, обеспечивающие необходимое охлаждение двигателя. Что касается технической «начинки», то она представлена гибридной силовой установкой, мощность которой пока держится в секрете.
Отдельного внимания заслуживает 6-ступенчатая коробка передач, объединяющая характеристики и «автомата», и «механики». Водитель сам может выбрать тип трансмиссии. Примечательно, что создатели сохранили возможность ручного переключения передач как у стандартной «механики» по традиционной H-схеме. Кнопка запуска двигателя находится на селекторе под крышкой.
Также на Токийском автосалоне компания покажет прототип флагманского седана премиум-класса Century третьей генерации.
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