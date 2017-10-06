6 октября 2017, 15:30

Toyota покажет в Токио спорткар GR HV

На автосалоне в Токио компания Toyota явит миру концептуальный прототип спорткара GT86. Модель с именем GR HV получила кузов «тарга» и гибридную силовую установку.
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  Toyota покажет в Токио спорткар GR HV Toyota GT86 Toyota покажет в Токио спорткар GR HV Toyota GT86 Toyota покажет в Токио спорткар GR HV Toyota GT86 Toyota покажет в Токио спорткар GR HV Toyota GT86 Toyota покажет в Токио спорткар GR HV Toyota GT86 Toyota покажет в Токио спорткар GR HV
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Автомобиль покажет, как будет выглядеть спорткар GT86 следующего поколения. Первое появление на публике состоится в конце октября текущего года. Некоторые элементы экстерьера заимствованы у прототипа TS050 Hybrid, который Toyota выводит на чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC.

Отличительной чертой заднеприводного спорткара стали трехсекционные фары головной оптики со светодиодными элементами. Также модель получила большие воздухозаборники, обеспечивающие необходимое охлаждение двигателя. Что касается технической «начинки», то она представлена гибридной силовой установкой, мощность которой пока держится в секрете.

Отдельного внимания заслуживает 6-ступенчатая коробка передач, объединяющая характеристики и «автомата», и «механики». Водитель сам может выбрать тип трансмиссии. Примечательно, что создатели сохранили возможность ручного переключения передач как у стандартной «механики» по традиционной H-схеме. Кнопка запуска двигателя находится на селекторе под крышкой.

Также на Токийском автосалоне компания покажет прототип флагманского седана премиум-класса Century третьей генерации.

Новинки и концепт кары Тойота ГТ86

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Toyota покажет в Токио спорткар GR HV
{{material_121257}}Автомобиль покажет, как будет выглядеть спорткар GT86 следующего поколения. Первое появление на публике состоится в конце октября текущего года. Некоторые элементы экстерьера заимствованы у прототипа TS050 Hybrid, который Toyota выводит на чемпионат мира по гонкам на выносливость WEC.Отличительной чертой заднеприводного спорткара стали трехсекционные фары головной оптики со светодиодными элементами. Также модель получила большие воздухозаборники, обеспечивающие необходимое охлаждение двигателя. Что касается технической «начинки», то она представлена гибридной силовой установкой, мощность которой пока держится в секрете.Отдельного внимания заслуживает 6-ступенчатая коробка передач, объединяющая характеристики и «автомата», и «механики». Водитель сам может выбрать тип трансмиссии. Примечательно, что создатели сохранили возможность ручного переключения передач как у стандартной «механики» по традиционной H-схеме. Кнопка запуска двигателя находится на селекторе под крышкой.Также на Токийском автосалоне компания покажет прототип флагманского седана премиум-класса Century третьей генерации.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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