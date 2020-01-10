10 января 2020, 17:34
Toyota построит город будущего
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Фото: Toyota
Через год компания Toyota приступит к строительству города Woven City – своего рода живой лаборатории для создания и тестирования технологий в области робототехники, персональной мобильности и искусственного интеллекта. Первыми жителями города будущего станут ученые из разных областей, нынешние и вышедшие на пенсию сотрудники Toyota Motor Corporation, а также члены их семей.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Новый город будет сочетать в себе технологии и единение с природой. В конструкции зданий собираются использовать преимущественно дерево, на крышах разместят солнечные батареи, по улицам будут курсировать беспилотные электрические шаттлы, а энергию планируют черпать из водородных топливных элементов. Городские улицы разделят на три типа: скоростные магистрали, улицы со смешанным движением и пешеходные зоны. В качестве средств передвижения планируют использовать различные модификации электрического концепт-кара e-Palette, а также электроскутеры, самокаты и т.п.
Здания оборудуют системой «умный дом», которая не только облегчит повседневные заботы, но и при помощи сенсоров будет контролировать ключевые параметры самочувствия жильцов и состояние их здоровья. Первыми жителями Woven City станут сотрудники Toyota Motor Corporation, члены их семей, работники, уже вышедшие на пенсию, а также ученые, представители сферы торговли и партнерских организаций. Первоначальный план предполагает заселение 2 000 человек, с увеличением по мере развития проекта.
По словам Акио Тойода, президента «Тойота Мотор Корпорэйшн», возведение полноценного города с нуля, даже в таком небольшом масштабе, дает уникальную возможность развивать будущие технологии, включая цифровую операционную систему для управления городской инфраструктурой. Когда жители города, здания и машины будут объединены и обмениваться информацией, а специалисты смогут тестировать технологию искусственного интеллекта как в виртуальном, так и в физическом пространстве, максимально увеличивая ее потенциал.
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