25 февраля 2018, 12:20

Toyota построит копию Нюрбургринга в Японии

Компания Toyota планирует построить на острове Хонсю большой исследовательский центр с собственным испытательным полигоном. Для одной из тестовых трасс сделают уменьшенную копию знаменитой Северной петли Нюрбургринга
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Научный центр Toyota займется разработкой и тестированием новых моделей. Компания уже приобрела участок земли площадью 650 га в префектуре Айти на острове Хонсю. На тестовом полигоне воспроизведут копии различных известных трасс, в том числе и Северной петли, которая считается одной из сложнейших трасс мира. Шотландский автогонщик трехкратный чемпиона мира в гонках Формулы-1 Джеки Стюарт назвал эту трассу Зеленым адом.

Японцы не собираются полностью копировать Нюрбургринг, длина которого превышает 20 километров. Тестовая трасса полигона будет всего 5,3 километра длиной. В нее войдут несколько наиболее известных поворотов и перепадов высот оригинала. Трассу будут использовать для проверки рулевого управления и тормозной системы новых моделей. Успешно пройденные испытания с повышенной нагрузкой гарантируют надежность автомобилей, которые Toyota экспортирует по всему миру.

Общий объем инвестиций в строительство нового исследовательского комплекса составит около 2,8 миллиарда долларов. Центр планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году, численность сотрудников превысит 3 000 человек. Они будут разрабатывать и испытывать преимущественно электрокары и гибриды. 

Большинство мировых автопроизводителей испытывают свои автомобили именно на Нюрбургринге. Сейчас трасса не участвует ни в одном чемпионате. Но в специальные туристические дни любой желающий может прокатиться по ней на собственном автомобиле или мотоцикле. В настоящее время 99% акций Нюрбургринг принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину.
Новости Тойота
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Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
Форум Toyota Highlander
Вот везет людям там, и зарплаты в среднем больше, и машины стоят дешевле, и выбора больше. У нас даже если и начнут официально их продавать, то для 90% граждан это будет неподъемная цена. Я катался на Хайландере 2004 года, машина была не моя, конечно крутой такой внедорожник, но дорогой. Я уже не говорю ...
Эрнест
Форум Toyota Land Cruiser Prado
У моего дядьки такая машина, 2014 год, брал новую прямо из Японии, получалось выигрыш 10% от стоимости в местных салонах. Я на ней не катался, но по внешнему виду машина выглядит "по-богатому". Хотя лично я не разбираюсь в этих внедорожниках от Тойоты. Их уже столько, что непонятно какая для чего выпускалась ...
Владимир Борисовский
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Toyota построит копию Нюрбургринга в Японии
{{material_122268}}Научный центр Toyota займется разработкой и тестированием новых моделей. Компания уже приобрела участок земли площадью 650 га в префектуре Айти на острове Хонсю. На тестовом полигоне воспроизведут копии различных известных трасс, в том числе и Северной петли, которая считается одной из сложнейших трасс мира. Шотландский автогонщик трехкратный чемпиона мира в гонках Формулы-1 Джеки Стюарт назвал эту трассу Зеленым адом.Японцы не собираются полностью копировать Нюрбургринг, длина которого превышает 20 километров. Тестовая трасса полигона будет всего 5,3 километра длиной. В нее войдут несколько наиболее известных поворотов и перепадов высот оригинала. Трассу будут использовать для проверки рулевого управления и тормозной системы новых моделей. Успешно пройденные испытания с повышенной нагрузкой гарантируют надежность автомобилей, которые Toyota экспортирует по всему миру.Общий объем инвестиций в строительство нового исследовательского комплекса составит около 2,8 миллиарда долларов. Центр планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году, численность сотрудников превысит 3 000 человек. Они будут разрабатывать и испытывать преимущественно электрокары и гибриды. Большинство мировых автопроизводителей испытывают свои автомобили именно на Нюрбургринге. Сейчас трасса не участвует ни в одном чемпионате. Но в специальные туристические дни любой желающий может прокатиться по ней на собственном автомобиле или мотоцикле. В настоящее время 99% акций Нюрбургринг принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину.
2018-02-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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