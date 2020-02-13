13 февраля 2020, 09:42
Toyota повысила цены на Corolla 2020 года
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Фото: Toyota
Российский офис Toyota скорректировал цены на седаны Corolla 2020 модельного года. В феврале модель подорожала во всех комплектациях на 36 000 – 42 000 рублей.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Две недели назад дилеры начали принимать заказы на обновленные седаны Corolla 2020 модельного года. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками «металлик»: красным и бежевым. Комплектации «Престиж» и «Престиж Safety» дополнительно отличаются штатной тонировкой задних стекол и хромированными молдингами, обрамляющими подоконную линию. Начиная с комплектации «Комфорт», все «Короллы» оснащаются информационно-развлекательной системой, которая теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto.
Продажи Toyota Corolla нового поколения стартовали в России почти год назад – в марте 2019-го. За первые 9 месяцев отечественные дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров. Нынешнее повышение цен стало первым для новинки. По итогам января в нашей стране было продано 6,4 тысячи автомобилей Toyota или на 20% больше, чем годом ранее.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
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Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
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Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
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