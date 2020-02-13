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13 февраля 2020, 09:42

Toyota повысила цены на Corolla 2020 года

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Фото: Toyota
Российский офис Toyota скорректировал цены на седаны Corolla 2020 модельного года. В феврале модель подорожала во всех комплектациях на 36 000 – 42 000 рублей.
Toyota повысила цены на Corolla 2020 года

Фото: Toyota

Toyota повысила цены на Corolla 2020 года

Фото: Toyota

Toyota повысила цены на Corolla 2020 года

Фото: Toyota

Toyota повысила цены на Corolla 2020 года

Фото: Toyota

Toyota повысила цены на Corolla 2020 года
Toyota повысила цены на Corolla 2020 года
Toyota повысила цены на Corolla 2020 года
Toyota повысила цены на Corolla 2020 года
 
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Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что подорожали седаны Toyota Corolla 2020 модельного года. Теперь начальная версия с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач в комплектации «Стандарт» стоит минимум 1 214 000 рублей. Комплектация «Классик» с таким же двигателем и бесступенчатым вариатором стоит на 145 000 рублей дороже базовой – от 1 359 000 рублей. За топовый седан Toyota Corolla в комплектации «Престиж Safety» придется заплатить не менее 1 736 000 рублей.

Две недели назад дилеры начали принимать заказы на обновленные седаны Corolla 2020 модельного года. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками «металлик»: красным и бежевым. Комплектации «Престиж» и «Престиж Safety» дополнительно отличаются штатной тонировкой задних стекол и хромированными молдингами, обрамляющими подоконную линию. Начиная с комплектации «Комфорт», все «Короллы» оснащаются информационно-развлекательной системой, которая теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto.  

Продажи Toyota Corolla нового поколения стартовали в России почти год назад – в марте 2019-го. За первые 9 месяцев отечественные дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров. Нынешнее повышение цен стало первым для новинки. По итогам января в нашей стране было продано 6,4 тысячи автомобилей Toyota или на 20% больше, чем годом ранее.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
Цитата:| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который ...
Александр
Что купить за 250 000 рублей?
За 250тыр нормальную короллу не найдешь.но иашина норм у самого 2005 год..180000 пробег но брал у родни одни руки...
Sokol
Самые популярные универсалы на вторичном авторынке
С уважением отношусь к Toyote. Надежная машина, без "фокусов"!
Виктор
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Toyota повысила цены на Corolla 2020 года
 {{material_128797}}Специалисты сайта «Цена авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что подорожали седаны Toyota Corolla 2020 модельного года. Теперь начальная версия с 1,6-литровым мотором мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач в комплектации «Стандарт» стоит минимум 1 214 000 рублей. Комплектация «Классик» с таким же двигателем и бесступенчатым вариатором стоит на 145 000 рублей дороже базовой – от 1 359 000 рублей. За топовый седан Toyota Corolla в комплектации «Престиж Safety» придется заплатить не менее 1 736 000 рублей.Две недели назад дилеры начали принимать заказы на обновленные седаны Corolla 2020 модельного года. Цветовая гамма пополнилась двумя новыми оттенками «металлик»: красным и бежевым. Комплектации «Престиж» и «Престиж Safety» дополнительно отличаются штатной тонировкой задних стекол и хромированными молдингами, обрамляющими подоконную линию. Начиная с комплектации «Комфорт», все «Короллы» оснащаются информационно-развлекательной системой, которая теперь поддерживает Apple Carplay и Android Auto.  Продажи Toyota Corolla нового поколения стартовали в России почти год назад – в марте 2019-го. За первые 9 месяцев отечественные дилеры реализовали 4,4 тысячи экземпляров. Нынешнее повышение цен стало первым для новинки. По итогам января в нашей стране было продано 6,4 тысячи автомобилей Toyota или на 20% больше, чем годом ранее.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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