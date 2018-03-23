23 марта 2018, 13:08
Toyota представила хэтчбек Corolla
Toyota рассказала о хэтчбеке Corolla нового поколения, предназначенном для американского рынка. В Европе модель продают под названием Auris. Ее премьера уже прошла на автосалоне в Женеве. Версия для США внешне не отличается от европейской. Разница лишь в моторах.
Toyota Corolla
Выпускается с 1991 г.
Новый от 949 000 до 1 327 000 Р
Отзывов: 12
Внешность хэтчбека Corolla претерпела существенные изменения. Автомобиль получил новую светодиодную оптику, иную решетку радиатора и бамперы. В салоне появилась модифицированная приборная панель и 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Entune 3.0. Перечень оборудования включает 18-дюймовые легкосплавные диски, беспроводную зарядку для смартфонов и двухзонный климат-контроль. В списке электронных помощников – активный круиз-контроль, система предупреждения столкновений с функцией распознавания пешеходов, система слежения за рядностью и удержания в полосе.
Продажи нового хэтчбека Corolla и Auris стартуют летом. В Россию поставляется только Corolla в кузове седан. Сейчас стоимость автомобиля с 1,3-литровым бензиновым двигателей и 6-ступенчатой «механикой» начинается от 954 000 рублей (с учетом всех акций и скидок).
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| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который неприхотлив ...
Если у вас проблемы с двигателем, то педаль будет тугая, что говорит о том, что не будет работать и усилитель. Я бы на вашем месте снял коробку и посмотрел ещё гидротрансформатор обязательно. Какой уровень жижи на заглушенной двигателе тоже обязательно нужно будет посмотреть и сравнить, сделать это ...
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