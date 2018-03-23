23 марта 2018, 13:08

Toyota представила хэтчбек Corolla

Toyota рассказала о хэтчбеке Corolla нового поколения, предназначенном для американского рынка. В Европе модель продают под названием Auris. Ее премьера уже прошла на автосалоне в Женеве. Версия для США внешне не отличается от европейской. Разница лишь в моторах.
^
  Toyota представила хэтчбек Corolla Toyota Corolla Toyota представила хэтчбек Corolla Toyota Corolla Toyota представила хэтчбек Corolla Toyota Corolla Toyota представила хэтчбек Corolla Toyota Corolla Toyota представила хэтчбек Corolla Toyota Corolla Toyota представила хэтчбек Corolla
6
фото
  
Toyota Corolla
Выпускается с 1991 г.
Новый от 949 000 до 1 327 000 Р
Отзывов: 12
Новый хэтчбек Corolla построен на модульной архитектуре TNGA, которая лежит в основе Prius и C-HR. Автомобиль немного прибавил в размерах и теперь его габариты составляют: длина – 4 370 мм (+38,1 мм), ширина – 1 971 мм (+30,5 мм), высота – 1 438 мм(–25,4 мм), а размер колесной базы – 2 640 мм (+38,1 мм). В США хэтчбек предложат с единственным вариантом двигателя – 2-литровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine. Мощность мотора ориентировочно должна составить 171 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или «робот». Бесступенчатая трансмиссия Direct Shift-CVT интересна тем, что имеет спорт-режим и уникальную «стартовую передачу», необходимую в первые секунды разгона.

Внешность хэтчбека Corolla претерпела существенные изменения. Автомобиль получил новую светодиодную оптику, иную решетку радиатора и бамперы. В салоне появилась модифицированная приборная панель и 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Entune 3.0. Перечень оборудования включает 18-дюймовые легкосплавные диски, беспроводную зарядку для смартфонов и двухзонный климат-контроль. В списке электронных помощников – активный круиз-контроль, система предупреждения столкновений с функцией распознавания пешеходов, система слежения за рядностью и удержания в полосе.

Продажи нового хэтчбека Corolla и Auris стартуют летом. В Россию поставляется только Corolla в кузове седан. Сейчас стоимость автомобиля с 1,3-литровым бензиновым двигателей и 6-ступенчатой «механикой» начинается от 954 000 рублей (с учетом всех акций и скидок).
Новинки и концепт кары Тойота Королла
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Corolla
| Кому: Михаил Я тоже являюсь владельцем Тойоты Короллы, машина огонь для своей цены. Комфорт с каждой новой моделью поднимается на уровень выше и выше. Надежность и качество сборки остается высоким на протяжении многих лет, за что я и ценю эту марку. Так же нравится тойотовский двигатель, который неприхотлив ...
Александр
Коробка автомат машина не едет TOYOTA COROLLA
Если у вас проблемы с двигателем, то педаль будет тугая, что говорит о том, что не будет работать и усилитель. Я бы на вашем месте снял коробку и посмотрел ещё гидротрансформатор обязательно. Какой уровень жижи на заглушенной двигателе тоже обязательно нужно будет посмотреть и сравнить, сделать это ...
Roberto
Не включается сцепление
Я бы вам советовал в первую очередь проверить регулировку, возможно, что просто износились ваши синхронизаторы, что более чем вероятно, если вы на одной машине катаетесь уже такой промежуток времени. Как проверить этот момент тоже расскажу: попробуйте переключить передачи в использованием двойного выжима ...
Roberto
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
Как протекают продажи 7-местного Toyota Fortuner
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Toyota Corolla
Объявления о продаже Toyota Corolla
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 24 модели
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota представила хэтчбек Corolla
{{model_1278}}Новый хэтчбек Corolla построен на модульной архитектуре TNGA, которая лежит в основе Prius и C-HR. Автомобиль немного прибавил в размерах и теперь его габариты составляют: длина – 4 370 мм (+38,1 мм), ширина – 1 971 мм (+30,5 мм), высота – 1 438 мм(–25,4 мм), а размер колесной базы – 2 640 мм (+38,1 мм). В США хэтчбек предложат с единственным вариантом двигателя – 2-литровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine. Мощность мотора ориентировочно должна составить 171 л.с. Трансмиссия – 6-ступенчатая «механика» или «робот». Бесступенчатая трансмиссия Direct Shift-CVT интересна тем, что имеет спорт-режим и уникальную «стартовую передачу», необходимую в первые секунды разгона.Внешность хэтчбека Corolla претерпела существенные изменения. Автомобиль получил новую светодиодную оптику, иную решетку радиатора и бамперы. В салоне появилась модифицированная приборная панель и 8-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Entune 3.0. Перечень оборудования включает 18-дюймовые легкосплавные диски, беспроводную зарядку для смартфонов и двухзонный климат-контроль. В списке электронных помощников – активный круиз-контроль, система предупреждения столкновений с функцией распознавания пешеходов, система слежения за рядностью и удержания в полосе.Продажи нового хэтчбека Corolla и Auris стартуют летом. В Россию поставляется только Corolla в кузове седан. Сейчас стоимость автомобиля с 1,3-литровым бензиновым двигателей и 6-ступенчатой «механикой» начинается от 954 000 рублей (с учетом всех акций и скидок).
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Свердловская область Краснодар Курск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG