Маленький, недорогой и мощный: новый Land Cruiser FJ удивляет возможностями

14 мая 2026, 16:59
Toyota представила компактный Land Cruiser FJ для настоящих любителей бездорожья
Toyota выпустила уменьшенный Land Cruiser FJ для экстремальных условий. Модель сохранила прочную конструкцию и классический двигатель. Новинка не предназначена для массового рынка. Подробности о характеристиках и особенностях - в материале.
Компания Toyota наконец-то реализовала давние ожидания поклонников внедорожников, представив компактную версию легендарного Land Cruiser FJ. Эта новинка создана специально для тех, кто ценит настоящую проходимость и не боится грязи. Внешне автомобиль напоминает строгий и угловатый внедорожник, который сразу дает понять: его стихия - бездорожье, а не городские улицы.
Главная особенность нового Land Cruiser FJ - проверенный временем атмосферный двигатель объемом 2,7 литра. Мощность в 163 лошадиные силы и крутящий момент 246 Нм обеспечивают уверенное движение по сложным маршрутам. В паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач этот мотор отличается надежностью и неприхотливостью к качеству топлива. Конструкция подвески также ориентирована на тяжелые условия: спереди установлены двойные поперечные рычаги, а сзади - неразрезной мост с тягой Панара. Жесткая блокировка заднего дифференциала позволяет уверенно преодолевать любые препятствия.
Несмотря на компактные размеры, салон рассчитан на пятерых человек. Внутри установлен большой 12,3-дюймовый экран мультимедиа, а багажник объемом 795 литров легко вмещает все необходимое для путешествий. Однако задним пассажирам может быть тесновато, особенно если среди них окажутся высокие люди. Безопасность обеспечивается современными системами, но производитель подчеркивает: главное - внимательность водителя, ведь короткая база и блокировки требуют аккуратности на сложных участках.
География продаж нового Land Cruiser FJ ограничена странами с высоким спросом на внедорожники: Индия, Южная Африка, Латинская Америка и Ближний Восток. Европа осталась в стороне из-за строгих экологических стандартов, а в США модель не появится из-за торговых ограничений. Это вызывает разочарование у американских поклонников марки, которые традиционно ценят подобные автомобили.
Размеры кузова составляют 4575 мм в длину, что делает FJ даже короче популярного RAV4. Полный привод с блокировкой заднего моста и высокий клиренс подчеркивают внедорожный характер модели. Для российских покупателей основным препятствием может стать высокая пошлина при ввозе, однако, по мнению экспертов, покупка может оказаться выгодной на фоне роста цен на другие внедорожники.
Многие интересуются, сможет ли FJ заменить привычный 300-й Land Cruiser. Ответ однозначен: это разные автомобили. Новый FJ - выбор для индивидуалистов и молодых пар, а 300-й - для тех, кто ищет статус и простор. Двигатель серии TR известен своей долговечностью и простотой обслуживания. В городе компактные размеры облегчают парковку, но расход топлива останется высоким из-за рамной конструкции и массы.
Стартовая цена в Японии составляет около 2,1 млн рублей, но после всех сборов и доставки в Россию стоимость может вырасти до 4-5 млн рублей. Импорт возможен через дружественные страны, однако стоит быть готовым к ожиданию запчастей и оформлению всех необходимых документов.
Новый Land Cruiser FJ - это не просто уменьшенная копия легенды, а самостоятельный внедорожник для тех, кто ценит надежность и готов к настоящим приключениям вне дорог.
