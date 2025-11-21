Каким стал новый RAV4: бестселлер Toyota для России показали с новым дизайном

Toyota представила новое поколение популярного кроссовера RAV4 в Гуанчжоу

Состоялась премьера обновленного кроссовера Toyota. Автомобиль получил свежий дизайн. Его салон унифицировали с другими моделями. Моторная гамма осталась почти прежней. Новинка скоро может появиться в России. Она сохранит свою популярность.

На международном автосалоне в Гуанчжоу японский концерн Toyota провел официальную премьеру кроссовера RAV4 следующей генерации. Автомобиль, пользующийся стабильно высоким спросом, претерпел заметные косметические изменения, которые должны подогреть интерес аудитории к популярной модели.

Внешность кроссовера эволюционировала в духе последних новинок бренда. Наиболее серьезные метаморфозы произошли с передней частью кузова. Теперь RAV4 щеголяет новой головной оптикой с характерными С-образными дневными ходовыми огнями, что делает его похожим на свежее поколение бизнес-седана Camry. Корма автомобиля также была переработана: задние фонари теперь визуально соединены темной декоративной накладкой с названием модели. Однако, в отличие от многих современных трендов, дизайнеры не стали объединять их в сплошную световую полосу.

Интерьер нового RAV4 также привели к общему знаменателю с другими актуальными моделями Toyota. Внутри прослеживается явное стилистическое сходство с такими автомобилями, как Land Cruiser Prado и пикап Hilux последнего поколения. Это говорит о стремлении производителя унифицировать внутреннее убранство своих машин, сделав его более современным и функциональным. Ожидается, что кроссовер получит новую мультимедийную систему с крупным экраном и цифровую приборную панель.

Что касается технической части, то здесь обошлось без революций. Как сообщает издание Autonews, для кроссовера будет доступно три силовых агрегата. Покупатели смогут выбрать между двумя гибридными установками на базе моторов объемом 2,0 и 2,5 литра, а также версией с традиционным 2,0-литровым атмосферным двигателем. Все эти варианты уже хорошо знакомы по текущей версии RAV4, что может стать плюсом для консервативных покупателей.

Стоит отметить, что дебют в Китае не стал для модели мировым - немного ранее обновленный кроссовер уже показали на рынке США. Для российских автолюбителей эта новость особенно важна, поскольку есть все основания полагать, что поставки нового Toyota RAV4 в страну будут осуществляться по каналам параллельного импорта. Согласно статистике за первые восемь месяцев 2025 года, RAV4 остается самой востребованной моделью японской марки в России, обгоняя по продажам даже Camry и Highlander, что гарантирует интерес к новинке со стороны как частных продавцов, так и покупателей.