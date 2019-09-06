6 сентября 2019, 13:00
Toyota представила новую платформу для компактных моделей
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Компания Toyota рассказала о новой архитектуре GA-B, на которой построят все новейшие компактные автомобили марки. Первой моделью, которая получит новое шасси, могла бы стать Toyota Yaris следующего поколения.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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О планах компании Toyota создать еще один компактный кроссовер стало известно в середине июля 2019 года. Постепенно ...Читать далее
Одно из главных преимуществ новой платформы GA-B – ее масштабируемость. Проектировщики могут произвольно менять длину колесной базы, ширину колеи или величину дорожного просвета, а также использовать различные типы подвесок. Это позволит в будущем создавать более непохожие друг на друга, более индивидуальные автомобили. Можно предположить, что Toyota планирует серьезно расширить линейку компактных моделей.
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