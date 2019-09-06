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6 сентября 2019, 13:00

Toyota представила новую платформу для компактных моделей

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Компания Toyota рассказала о новой архитектуре GA-B, на которой построят все новейшие компактные автомобили марки. Первой моделью, которая получит новое шасси, могла бы стать Toyota Yaris следующего поколения.
Toyota представила новую платформу для компактных моделей

Фото: Toyota

Toyota представила новую платформу для компактных моделей

Фото: Toyota

Toyota представила новую платформу для компактных моделей

Фото: Toyota

Toyota представила новую платформу для компактных моделей

Фото: Toyota

Toyota представила новую платформу для компактных моделей

Фото: Toyota

Toyota представила новую платформу для компактных моделей
Toyota представила новую платформу для компактных моделей
Toyota представила новую платформу для компактных моделей
Toyota представила новую платформу для компактных моделей
Toyota представила новую платформу для компактных моделей
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Новая платформа GA-B станет очередной итерацией архитектуры TNGA, на которой построены все последние автомобили Toyota: от Prius и Corolla до Camry и RAV4. По словам представителей Toyota, новое шасси позволяет максимально снизить центр тяжести, улучшить ходовые качества и дизайн новых моделей. При его создании использовались современные сверхпрочные стали, что говорит о безопасности будущих автомобилей.

Одно из главных преимуществ новой платформы GA-B – ее масштабируемость. Проектировщики могут произвольно менять длину колесной базы, ширину колеи или величину дорожного просвета, а также использовать различные типы подвесок. Это позволит в будущем создавать более непохожие друг на друга, более индивидуальные автомобили. Можно предположить, что Toyota планирует серьезно расширить линейку компактных моделей.


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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Toyota представила новую платформу для компактных моделей
{{material_127073}}Новая платформа GA-B станет очередной итерацией архитектуры TNGA, на которой построены все последние автомобили Toyota: от Prius и Corolla до Camry и RAV4. По словам представителей Toyota, новое шасси позволяет максимально снизить центр тяжести, улучшить ходовые качества и дизайн новых моделей. При его создании использовались современные сверхпрочные стали, что говорит о безопасности будущих автомобилей.Одно из главных преимуществ новой платформы GA-B – ее масштабируемость. Проектировщики могут произвольно менять длину колесной базы, ширину колеи или величину дорожного просвета, а также использовать различные типы подвесок. Это позволит в будущем создавать более непохожие друг на друга, более индивидуальные автомобили. Можно предположить, что Toyota планирует серьезно расширить линейку компактных моделей.
2019-09-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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