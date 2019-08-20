20 августа 2019, 00:01
Toyota представила новый комфортабельный минивен
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Компания Toyota предложила тайским покупателям новый 10-минивен Toyota Majesty, который представляет собой роскошную модификацию хорошо знакомой нам Toyota Hiace. Ожидается, что осенью новинка может появиться в салонах российских дилеров Toyota.
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В минивене Toyota Majesty могут с комфортом разместиться до 10 человек. Конфигурация салона: 2+2+2+4. В отделке интерьера используется эко-кожа и вставки «под дерево». Безопасность пассажиров обеспечивают 9 «эйрбегов», адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Кроме того, в оснащение входит климат-контроль, медиасистема и семь USB-портов.
Под капотом трудится безальтернативная дизельная «турбочетверка» объемом 2,8 литра, которая выдает 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается только с 6-диапазонным «автоматом». В Таиланде Toyota Majesty будет стоить вдвое дешевле минивена Alphard. До России новинка должна добраться нынешней осенью, но не как самостоятельная модель, а как роскошная модификация Hiace. Продажи стандартного микроавтобуса также планируют возобновить в этом году.
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