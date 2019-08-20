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20 августа 2019, 00:01

Toyota представила новый комфортабельный минивен

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Компания Toyota предложила тайским покупателям новый 10-минивен Toyota Majesty, который представляет собой роскошную модификацию хорошо знакомой нам Toyota Hiace. Ожидается, что осенью новинка может появиться в салонах российских дилеров Toyota.
Toyota представила новый комфортабельный минивен

 

Toyota представила новый комфортабельный минивен

 

Toyota представила новый комфортабельный минивен

 

Toyota представила новый комфортабельный минивен

 

Toyota представила новый комфортабельный минивен

 

Toyota представила новый комфортабельный минивен
Toyota представила новый комфортабельный минивен
Toyota представила новый комфортабельный минивен
Toyota представила новый комфортабельный минивен
Toyota представила новый комфортабельный минивен
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Комфортабельный минивен Toyota Majesty построили на базе укороченной версии Toyota Hiace. Автомобиль отличается более богатым оснащением, премиальным салоном и обилием хрома в отделке. Toyota Majesty получил светодиодную оптику, иные бамперы и шины с уменьшенным профилем. В модельном ряду Toyota новинка займет место между утилитарным микроавтобусом Toyota Hiace и роскошным минивеном Toyota Alphard.

В минивене Toyota Majesty могут с комфортом разместиться до 10 человек. Конфигурация салона: 2+2+2+4. В отделке интерьера используется эко-кожа и вставки «под дерево». Безопасность пассажиров обеспечивают 9 «эйрбегов», адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Кроме того, в оснащение входит климат-контроль, медиасистема и семь USB-портов.

Под капотом трудится безальтернативная дизельная «турбочетверка» объемом 2,8 литра, которая выдает 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается только с 6-диапазонным «автоматом». В Таиланде Toyota Majesty будет стоить вдвое дешевле минивена Alphard. До России новинка должна добраться нынешней осенью, но не как самостоятельная модель, а как роскошная модификация Hiace. Продажи стандартного микроавтобуса также планируют возобновить в этом году. 

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Форум Toyota Hiace
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
Алексей
Отзыв о Toyota Hiace 2001 года
проходимость, вместимость, машина на все случаи жизни, супер!
oleg
Отзыв о Toyota Hiace 1984 года
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
Анатолий
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Toyota представила новый комфортабельный минивен
{{material_125789}}Комфортабельный минивен Toyota Majesty построили на базе укороченной версии Toyota Hiace. Автомобиль отличается более богатым оснащением, премиальным салоном и обилием хрома в отделке. Toyota Majesty получил светодиодную оптику, иные бамперы и шины с уменьшенным профилем. В модельном ряду Toyota новинка займет место между утилитарным микроавтобусом Toyota Hiace и роскошным минивеном Toyota Alphard.В минивене Toyota Majesty могут с комфортом разместиться до 10 человек. Конфигурация салона: 2+2+2+4. В отделке интерьера используется эко-кожа и вставки «под дерево». Безопасность пассажиров обеспечивают 9 «эйрбегов», адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Кроме того, в оснащение входит климат-контроль, медиасистема и семь USB-портов.Под капотом трудится безальтернативная дизельная «турбочетверка» объемом 2,8 литра, которая выдает 163 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается только с 6-диапазонным «автоматом». В Таиланде Toyota Majesty будет стоить вдвое дешевле минивена Alphard. До России новинка должна добраться нынешней осенью, но не как самостоятельная модель, а как роскошная модификация Hiace. Продажи стандартного микроавтобуса также планируют возобновить в этом году. 
2019-08-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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