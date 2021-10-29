Toyota представила новый кроссовер: он проезжает без бензина по 500 километров
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Внешне серийный Toyota bZ4X практически не отличается от прототипа, представленного полгода назад. Кроссовер сохранил сложную пластику кузова, узкую матричную оптику и заваленные задние стойки. Даже руль-штурвал доступен в качестве опции.
Покупатели смогут выбирать между версией с одним или двумя электромоторами. В первом случае мощность установки достигает 204 л.с., а тяга передается на переднюю ось, во втором случае кроссовер становится полноприводным и развивает 218 л.с. Разгон до «сотни» занимает 8,4 или 7,7 секунды соответственно. Заряда литий-ионной батареи на 71,4 кВт-ч хватает на 500 километров для кроссовера с передним приводом или на 460 километров для полноприводного Toyota bZ4X. Цены пообещали назвать позднее.
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