5 ноября 2019, 09:12
Toyota представила новый кроссовер Raize
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Фото: Toyota
Модельный ряд Toyota пополнился новым компактным кроссовером Raize. Автомобиль адресован домашнему рынку. Первые автомобили уже поступили в автосалоны японских дилеров. Цены начинаются от 1,7 млн иен, что составляет около 1 млн рублей в пересчете по курсу.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Список оснащения «малыша» вполне взрослый: цифровая панель приборов, современная медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, эргономичные кресла и светодиодные фары с динамическими указателями поворотов, а также адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Красная прострочка в салоне подчеркивает спортивный характер Toyota Raize, хотя динамические параметры пока не опубликованы. Известно лишь, что кроссовер оснастили новым 1,0-литровым турбомотором 1KR-VET, который по ощущениям ничем не уступает 1,5-литровому агрегату. Двигатель будет работать в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом.
Продажи Toyota Raize в Японии стартовали сегодня, 5 ноября. Цены начинаются от 1,7 млн иен (около 1 млн рублей). Топовую комплектацию оценили в 2,3 млн иен (около 1,4 млн рублей). В дальнейшем продажи новой модели могут начаться и в других азиатских странах, а также в Южной Америке.
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Комментарии пользователей
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