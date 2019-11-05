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5 ноября 2019, 09:12

Toyota представила новый кроссовер Raize

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Фото: Toyota
Модельный ряд Toyota пополнился новым компактным кроссовером Raize. Автомобиль адресован домашнему рынку. Первые автомобили уже поступили в автосалоны японских дилеров. Цены начинаются от 1,7 млн иен, что составляет около 1 млн рублей в пересчете по курсу.
Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize

Фото: Toyota

Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
Toyota представила новый кроссовер Raize
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Новый кроссовер Toyota Raize построен совместными усилиями специалистов компании Toyota и ее дочернего бренда Daihatsu. В его основе лежит архитектура DNGA, на которой ранее был создан концепт-кар Daihatsu Rocky. Габаритная длина Toyota Raize составляет 3 995 мм, а ширина – 1 695 мм. Несмотря на скромные размеры новинка может похвастаться самым большим багажником в классе – 369 литров. Если сложить сидения второго ряда, объем полезного пространства возрастает почти вдвое.

Список оснащения «малыша» вполне взрослый: цифровая панель приборов, современная медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, эргономичные кресла и светодиодные фары с динамическими указателями поворотов, а также адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Красная прострочка в салоне подчеркивает спортивный характер Toyota Raize, хотя динамические параметры пока не опубликованы. Известно лишь, что кроссовер оснастили новым 1,0-литровым турбомотором 1KR-VET, который по ощущениям ничем не уступает 1,5-литровому агрегату. Двигатель будет работать в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом.

Продажи Toyota Raize в Японии стартовали сегодня, 5 ноября. Цены начинаются от 1,7 млн иен (около 1 млн рублей). Топовую комплектацию оценили в 2,3 млн иен (около 1,4 млн рублей). В дальнейшем продажи новой модели могут начаться и в других азиатских странах, а также в Южной Америке.

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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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Toyota представила новый кроссовер Raize
{{material_127988}}Новый кроссовер Toyota Raize построен совместными усилиями специалистов компании Toyota и ее дочернего бренда Daihatsu. В его основе лежит архитектура DNGA, на которой ранее был создан концепт-кар Daihatsu Rocky. Габаритная длина Toyota Raize составляет 3 995 мм, а ширина – 1 695 мм. Несмотря на скромные размеры новинка может похвастаться самым большим багажником в классе – 369 литров. Если сложить сидения второго ряда, объем полезного пространства возрастает почти вдвое.Список оснащения «малыша» вполне взрослый: цифровая панель приборов, современная медиасистема с 7-дюймовым сенсорным экраном, эргономичные кресла и светодиодные фары с динамическими указателями поворотов, а также адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент и система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Красная прострочка в салоне подчеркивает спортивный характер Toyota Raize, хотя динамические параметры пока не опубликованы. Известно лишь, что кроссовер оснастили новым 1,0-литровым турбомотором 1KR-VET, который по ощущениям ничем не уступает 1,5-литровому агрегату. Двигатель будет работать в паре с бесступенчатым вариатором D-CVT. Покупателям предложат версии как с передним, так и с полным приводом.Продажи Toyota Raize в Японии стартовали сегодня, 5 ноября. Цены начинаются от 1,7 млн иен (около 1 млн рублей). Топовую комплектацию оценили в 2,3 млн иен (около 1,4 млн рублей). В дальнейшем продажи новой модели могут начаться и в других азиатских странах, а также в Южной Америке.
2019-11-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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