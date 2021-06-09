9 июня 2021, 23:35
Toyota представила новый Land Cruiser 300: фото внешности и салона плюс ориентировочные цены
Японская Toyota представила новое поколение своего легендарного «Крузака»: премьера состоялась в год 70-летнего юбилея культового семейства автомобилей Land Cruiser.
Автор: автожурналист Фото: Toyota
Самое главное, что нам надо знать о новом «Крузаке»
- Рамная конструкция сохранена. Как и зависимая задняя подвеска. Но при этом рама тут другая: она крепче на 20% и легче предыдущей.
- Пропорции машины не изменились. Это классический «Крузак», причем длина свесов, колесной базы и прочее – все осталось без изменений.
- Land Cruiser 300 оказался на 5 миллиметров ниже предыдущей модели.
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
- Под капотом будет двигатель V Его объем составит 3,4 л, а благодаря двойному наддуву выдавать он будет 415 л.с. Максимальный крутящий момент – 650 Нм. Он пришел на смену V8 – последнего в гамме больше не будет.
- Еще появится мотор объемом 3,3 л, который создан вместе с компанией Mazda. Он будет выдавать 299 л.с. (на некоторых рынках сбыта 309 л.с.). Также появятся два дизеля мощностью 249 л.с. (650 Нм) и 299 л.с. (700 Нм).
- Базовая версия получит простые «пассивные» амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Версия VX будет иметь вместе стоек стабилизаторов гидроцилиндры, который смогут зажиматься и распускаться. А версия 70th Anniversary будет отличатся амортизаторами с электронным управлением (и 20-дюймовыми колесами – в базе будут 18-дюймовые).
- Машина получит подножки с подсветкой.
- Базовые машины будут иметь 8-дюймовый монитор. Богатые версии – 10 или 12,3-дюймовый. Одна из опций – проекция показаний приборов на лобовое стекло. Кроме того, будет система активного подавления звука двигателя, да и шумоизоляцию обещает лучше.
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
Изображение загружается
Фото: Toyota
- Среди оснащения: камеры кругового обзора, вентиляция и обогрев переднего и второго ряда кресел, адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, четырехзонный климат-контроль и прочее.
- Одна из «фишек»: запуск двигателя по отпечатку пальцев.
- Дорожный просвет — 230 миллиметров. Полный привод — постоянный с тремя принудительными жесткими блокировками, системами Multi-Terrain Select и Crawl Control. Плюс будет опция просмотра пространства под днищем и вокруг автомобиля.
- Цены назовут чуть позднее. «Двухсотый» стоит от 5 465 000 рублей. Наверняка, цена «Трехсотого» перевалит за 6 миллионов.
Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 3 799 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 850 000 РToyota Land Cruiser 2012 в Москве
- 880 000 РToyota Land Cruiser 2003 в Москве
- 2 495 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 1 945 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 2 675 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 3 750 000 РToyota Land Cruiser 2013 в Москве
- 3 500 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 2 230 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 1 350 000 РToyota Land Cruiser 2008 в Москве
- 2 555 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
Новости по теме
Toyota Land Cruiser 300: новые видео накануне премьеры
07.06.2021, 12:03
Toyota нарушила молчание: первое официальное изображение Land Cruiser 300 и дата премьеры
01.06.2021, 12:11
Новый Toyota Land Cruiser 300: моторы, размеры, оснащение (неофициально)
28.05.2021, 13:53
ТОП-5 полноприводных внедорожников до 500 тысяч рублей
24.05.2021, 19:40
Toyota Land Cruiser 79 превратили в настоящий БТР
24.05.2021, 00:39
Рейтинг лучших подержанных автомобилей Toyota Land Cruiser
18.05.2021, 21:27
Новости по теме
Toyota Land Cruiser 300: новые видео накануне премьеры
07.06.2021, 12:03
Toyota нарушила молчание: первое официальное изображение Land Cruiser 300 и дата премьеры
01.06.2021, 12:11
Новый Toyota Land Cruiser 300: моторы, размеры, оснащение (неофициально)
28.05.2021, 13:53
ТОП-5 полноприводных внедорожников до 500 тысяч рублей
24.05.2021, 19:40
Toyota Land Cruiser 79 превратили в настоящий БТР
24.05.2021, 00:39
Рейтинг лучших подержанных автомобилей Toyota Land Cruiser
18.05.2021, 21:27
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Toyota Land Cruiser
Купить Toyota Land Cruiser 2020 в Москве
7 090 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2012 в Москве
2 445 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2015 в Москве
4 249 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2015 в Москве
4 699 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2012 в Москве
2 830 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2011 в Москве
2 438 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2020 в Москве
7 090 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2014 в Москве
3 481 400 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2016 в Москве
3 678 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2010 в Москве
2 370 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2013 в Москве
3 257 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2013 в Москве
3 075 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2008 в Москве
2 077 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2014 в Москве
3 000 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2020 в Москве
6 649 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2018 в Москве
5 500 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2021 в Москве
6 071 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2021 в Москве
6 092 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2011 в Москве
2 299 000 Р
Купить Toyota Land Cruiser 2017 в МосквеОбъявления о продаже Toyota Land Cruiser
5 199 000 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин