16 октября 2019, 12:22
Toyota представила новый Yaris для Европы
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Фото: Toyota
Компания Toyota представила новое поколение Yaris – своей самой продаваемой модели в Европе. Хэтчбек построен практически с нуля. Изменился не только дизайн, но и техника. В его основе новая архитектура GA-B и новая гибридная силовая установка на базе трехцилиндрового бензинового мотора.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Европейский Yaris – совсем другое дело. Здесь покупателям предложат совершенно новый хэтчбек, построенный на современной платформе GA-B. Другими словами, Toyota будет использовать имя Yaris по всему миру для компактных автомобилей, при этом спецификации для каждого региона будут свои.
Европейский Yaris построен с учетом предпочтений европейских клиентов. Автомобиль максимально адаптирован для маневрирования на узких городских улочках. С переходом на новую платформу GA-B колея стала шире на 60 мм, колесная база увеличилась на 50 мм, а габаритная длина, напротив, сократилась на 5 мм и составляет теперь менее 4 метров. Как заявляет автопроизводитель, хэтчбек стал существенно маневреннее и демонстрирует лучший в классе радиус разворота.
Салон также полностью пересмотрели. Проектируя интерьер, специалисты Toyota следовали принципу: «Руки на руле, глаза на дороге». Хэтчбек получили лаконичную приборную панель, а экран медиасистемы установили повыше, чтобы водителю достаточно было лишь немного опустить взгляд. Водительское кресло сделали более комфортным и эргономичным с дополнительными возможностями регулировки. Первым среди «одноклассников» новый Yaris получит центральные подушки безопасности, надувающиеся между водителем и передним пассажиром. Комплекс электронных ассистентов войдет в стандартный набор оснащения.
Хэтчбек получил модернизированную гибридную силовую установку, которая по сравнению с предшественником оказывается на 15% более мощной, но при этом сокращает расход топлива на 20%. В ее основе трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,5 литра, электромотор мощностью 80 л.с. и литий-ионная батарея, которая пришла на смену старой никель-металлогидридной. Кроме того, покупателям предложат хэтчбеки с бензиновыми «тройками» объемом 1,0 и 1,5 литра. Продажи новой Toyota Yaris в Европе начнутся в середине 2020 года.
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