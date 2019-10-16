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16 октября 2019, 12:22

Toyota представила новый Yaris для Европы

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Фото: Toyota
Компания Toyota представила новое поколение Yaris – своей самой продаваемой модели в Европе. Хэтчбек построен практически с нуля. Изменился не только дизайн, но и техника. В его основе новая архитектура GA-B и новая гибридная силовая установка на базе трехцилиндрового бензинового мотора.
Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы

Фото: Toyota

Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
Toyota представила новый Yaris для Европы
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В апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке дебютировала новая Toyota Yaris для североамериканского рынка. Однако «новым» автомобиль можно назвать лишь условно. Хэтчбек представлял собой перелицованный вариант Mazda2 образца 2014 года. Машины отличались только оформлением передней части да логотипами.

Европейский Yaris – совсем другое дело. Здесь покупателям предложат совершенно новый хэтчбек, построенный на современной платформе GA-B. Другими словами, Toyota будет использовать имя Yaris по всему миру для компактных автомобилей, при этом спецификации для каждого региона будут свои.

Европейский Yaris построен с учетом предпочтений европейских клиентов. Автомобиль максимально адаптирован для маневрирования на узких городских улочках. С переходом на новую платформу GA-B колея стала шире на 60 мм, колесная база увеличилась на 50 мм, а габаритная длина, напротив, сократилась на 5 мм и составляет теперь менее 4 метров. Как заявляет автопроизводитель, хэтчбек стал существенно маневреннее и демонстрирует лучший в классе радиус разворота.

Салон также полностью пересмотрели. Проектируя интерьер, специалисты Toyota следовали принципу: «Руки на руле, глаза на дороге». Хэтчбек получили лаконичную приборную панель, а экран медиасистемы установили повыше, чтобы водителю достаточно было лишь немного опустить взгляд. Водительское кресло сделали более комфортным и эргономичным с дополнительными возможностями регулировки. Первым среди «одноклассников» новый Yaris получит центральные подушки безопасности, надувающиеся между водителем и передним пассажиром. Комплекс электронных ассистентов войдет в стандартный набор оснащения.

Хэтчбек получил модернизированную гибридную силовую установку, которая по сравнению с предшественником оказывается на 15% более мощной, но при этом сокращает расход топлива на 20%. В ее основе трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,5 литра, электромотор мощностью 80 л.с. и литий-ионная батарея, которая пришла на смену старой никель-металлогидридной. Кроме того, покупателям предложат хэтчбеки с бензиновыми «тройками» объемом 1,0 и 1,5 литра. Продажи новой Toyota Yaris в Европе начнутся в середине 2020 года.

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Отзывы по теме
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Toyota представила новый Yaris для Европы
{{material_126161}}В апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке дебютировала новая Toyota Yaris для североамериканского рынка. Однако «новым» автомобиль можно назвать лишь условно. Хэтчбек представлял собой перелицованный вариант Mazda2 образца 2014 года. Машины отличались только оформлением передней части да логотипами.Европейский Yaris – совсем другое дело. Здесь покупателям предложат совершенно новый хэтчбек, построенный на современной платформе GA-B. Другими словами, Toyota будет использовать имя Yaris по всему миру для компактных автомобилей, при этом спецификации для каждого региона будут свои.Европейский Yaris построен с учетом предпочтений европейских клиентов. Автомобиль максимально адаптирован для маневрирования на узких городских улочках. С переходом на новую платформу GA-B колея стала шире на 60 мм, колесная база увеличилась на 50 мм, а габаритная длина, напротив, сократилась на 5 мм и составляет теперь менее 4 метров. Как заявляет автопроизводитель, хэтчбек стал существенно маневреннее и демонстрирует лучший в классе радиус разворота.Салон также полностью пересмотрели. Проектируя интерьер, специалисты Toyota следовали принципу: «Руки на руле, глаза на дороге». Хэтчбек получили лаконичную приборную панель, а экран медиасистемы установили повыше, чтобы водителю достаточно было лишь немного опустить взгляд. Водительское кресло сделали более комфортным и эргономичным с дополнительными возможностями регулировки. Первым среди «одноклассников» новый Yaris получит центральные подушки безопасности, надувающиеся между водителем и передним пассажиром. Комплекс электронных ассистентов войдет в стандартный набор оснащения.Хэтчбек получил модернизированную гибридную силовую установку, которая по сравнению с предшественником оказывается на 15% более мощной, но при этом сокращает расход топлива на 20%. В ее основе трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,5 литра, электромотор мощностью 80 л.с. и литий-ионная батарея, которая пришла на смену старой никель-металлогидридной. Кроме того, покупателям предложат хэтчбеки с бензиновыми «тройками» объемом 1,0 и 1,5 литра. Продажи новой Toyota Yaris в Европе начнутся в середине 2020 года.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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