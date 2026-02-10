Что скрывает серийный суперкар Toyota GR GT с гибридной установкой и ценой от 35 млн иен

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 10:08

Рассекречен серийный споркар GR GT от Toyota: гибридный V8, 650 л.с. и старт продаж в 2027 году

Рассекречен серийный споркар GR GT от Toyota: гибридный V8, 650 л.с. и старт продаж в 2027 году

Что скрывает серийный суперкар Toyota GR GT с гибридной установкой и ценой от 35 млн иен

Рассекречен серийный споркар GR GT от Toyota: гибридный V8, 650 л.с. и старт продаж в 2027 году

Японский автогигант впервые показал журналистам серийный суперкар GR GT. Модель удивила не только внешностью, но и техническими характеристиками. Почему эта премьера важна для японского производителя - в нашем материале.

Японский автогигант впервые показал журналистам серийный суперкар GR GT. Модель удивила не только внешностью, но и техническими характеристиками. Почему эта премьера важна для японского производителя - в нашем материале.

Появление серийного суперкара Toyota GR GT - событие, которое не может остаться незамеченным для автолюбителей по всему миру. Каждая новинка японского бренда становится предметом пристального внимания. Особенно если речь идет о флагманской модели, способной задать новые стандарты в сегменте спортивных машин.

В начале декабря прошлого года японская компания анонсировала свой новый суперкар, который теперь впервые показали вживую. GR GT сразу получил две версии: дорожную и гоночную, предназначенную для участия в соревнованиях класса GT3. На днях серийный вариант был выставлен для фотосессии в технологическом центре Toyota, где журналисты смогли рассмотреть автомобиль со всех сторон.

bestcarweb.jp

Внешний облик новинки вызывает ассоциации с культовыми моделями марки - в линиях кузова угадываются черты легендарной 2000GT и первого поколения Lexus LFA. При этом серийная версия практически не отличается от концепта, что редко встречается в современной автомобильной индустрии. Такой подход подчеркивает серьезность намерений Toyota закрепиться в премиальном сегменте спортивных автомобилей.

GR GT позиционируется как автомобиль для трека, который при этом полностью адаптирован для обычных дорог. Габариты впечатляют: длина - 4,8 метра, ширина - 2 метра, высота - всего 1,2 метра. Колесная база растянулась до 2,7 метра, что обещает отличную устойчивость и управляемость. Особое внимание инженеры уделили шасси - оно выполнено полностью из алюминия, что позволило снизить массу и повысить маневренность.

Интерьер не менее впечатляющий: яркие варианты отделки и необычные полуковшеобразные сиденья из карбона с ручными регулировками создают атмосферу настоящего гоночного болида. Такой салон не только подчеркивает спортивный характер машины, но и обеспечивает максимальный комфорт для водителя даже на высоких скоростях.

bestcarweb.jp

Главная техническая интрига - силовая установка. Под капотом установлен новый 4-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с электромотором. Гибридная система выдает более 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, что выводит GR GT в число самых быстрых серийных автомобилей Toyota за всю историю бренда.

Ожидается, что продажи стартуют в 2027 году. По предварительным данным, стоимость новинки составит от 35 до 40 миллионов иен, что по текущему курсу эквивалентно 17–19,5 миллионам рублей. Появление GR GT подтверждает, что даже в эпоху перемен японские производители продолжают удивлять технологиями и смелыми решениями.

Появление GR GT может стать ориентиром для других автоконцернов и вдохновить инженеров на создание собственных спортивных моделей. В любом случае, интерес к новинке уже сейчас огромен, и в ближайшие годы она наверняка станет одной из самых обсуждаемых машин среди поклонников автоспорта и коллекционеров.

Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Калуга Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться