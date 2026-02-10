Что скрывает серийный суперкар Toyota GR GT с гибридной установкой и ценой от 35 млн иен

Рассекречен серийный споркар GR GT от Toyota: гибридный V8, 650 л.с. и старт продаж в 2027 году

Японский автогигант впервые показал журналистам серийный суперкар GR GT. Модель удивила не только внешностью, но и техническими характеристиками. Почему эта премьера важна для японского производителя - в нашем материале.

Появление серийного суперкара Toyota GR GT - событие, которое не может остаться незамеченным для автолюбителей по всему миру. Каждая новинка японского бренда становится предметом пристального внимания. Особенно если речь идет о флагманской модели, способной задать новые стандарты в сегменте спортивных машин.

В начале декабря прошлого года японская компания анонсировала свой новый суперкар, который теперь впервые показали вживую. GR GT сразу получил две версии: дорожную и гоночную, предназначенную для участия в соревнованиях класса GT3. На днях серийный вариант был выставлен для фотосессии в технологическом центре Toyota, где журналисты смогли рассмотреть автомобиль со всех сторон.

bestcarweb.jp

Внешний облик новинки вызывает ассоциации с культовыми моделями марки - в линиях кузова угадываются черты легендарной 2000GT и первого поколения Lexus LFA. При этом серийная версия практически не отличается от концепта, что редко встречается в современной автомобильной индустрии. Такой подход подчеркивает серьезность намерений Toyota закрепиться в премиальном сегменте спортивных автомобилей.

GR GT позиционируется как автомобиль для трека, который при этом полностью адаптирован для обычных дорог. Габариты впечатляют: длина - 4,8 метра, ширина - 2 метра, высота - всего 1,2 метра. Колесная база растянулась до 2,7 метра, что обещает отличную устойчивость и управляемость. Особое внимание инженеры уделили шасси - оно выполнено полностью из алюминия, что позволило снизить массу и повысить маневренность.

Интерьер не менее впечатляющий: яркие варианты отделки и необычные полуковшеобразные сиденья из карбона с ручными регулировками создают атмосферу настоящего гоночного болида. Такой салон не только подчеркивает спортивный характер машины, но и обеспечивает максимальный комфорт для водителя даже на высоких скоростях.

bestcarweb.jp

Главная техническая интрига - силовая установка. Под капотом установлен новый 4-литровый бензиновый V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с электромотором. Гибридная система выдает более 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, что выводит GR GT в число самых быстрых серийных автомобилей Toyota за всю историю бренда.

Ожидается, что продажи стартуют в 2027 году. По предварительным данным, стоимость новинки составит от 35 до 40 миллионов иен, что по текущему курсу эквивалентно 17–19,5 миллионам рублей. Появление GR GT подтверждает, что даже в эпоху перемен японские производители продолжают удивлять технологиями и смелыми решениями.

Появление GR GT может стать ориентиром для других автоконцернов и вдохновить инженеров на создание собственных спортивных моделей. В любом случае, интерес к новинке уже сейчас огромен, и в ближайшие годы она наверняка станет одной из самых обсуждаемых машин среди поклонников автоспорта и коллекционеров.