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6 февраля 2020, 19:26

Toyota представила три внедорожника особой «ночной» серии

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Фото: Toyota
Компания Toyota представила на автосалоне в Чикаго Tacoma, Tundra и Sequoia, выполненные в особой лимитированной версии Nightshade («Ночная тень»). Автомобили отличаются темным цветом кузова и тонированными хромированными элементами отделки.
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии

Фото: Toyota

Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
Toyota представила три внедорожника особой ночной серии
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Новое исполнение Nightshade Edition для пикапов Tacoma и Tundra и внедорожника Sequoia основано на топовой комплектации. Отличительными чертами «ночных» автомобилей стали тонированная решетка радиатора и ручки дверей, черненые 18-дюймовые колесные диски, черные корпуса боковых зеркал и, конечно, шильдики с названием особой серии. 

Пикап Tundra дополнительно получил черные патрубки выпускной системы, а внедорожник Sequoia – молдинги из темного хрома. Цветовая гамма моделей пополнилась двумя мрачными оттенками: черным Midnight Black Metallic и темно-серым Magnetic Grey Metallic. Салон автомобилей отделан черной кожей. 

В России ни Tacoma, ни Tundra, ни Sequoia официально не продаются. Зато у нас есть очень стильная версия пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive Black, продажи которой начались летом прошлого года. Автомобиль отличается черными акцентами в дизайне. Вокруг решетки радиатора и в нишах противотуманных фар появилась черная окантовка. Черными стали корпуса боковых зеркал, ручки дверей, молдинги и колесные диски. В салоне черная тема продолжается: черный потолок, черная кожаная отделка сидений и черные вставки под «рояльный лак». Кроме того, пикап отличается особым оформлением приборной панели, а дизайн комплекта ключей эксклюзивно зарезервирован за серией Exclusive Black.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Toyota Tundra
у меня тундра заднеприводная можно ли установить передний мост
юрий
Toyota продолжает дразнить пикапом
Хороший автомобиль получился. Правда, двигатели в итоге устанавливаются бензиновые, а не дизельные, что очень странно для такого большого пикапа. На топливе сэкономить не получится.
Василий
Toyota будет отзывать Tacoma
А в нашей стране таких Тойот вообще нет? В определенных регионах очень даже уважают большие американские пикапы, пусть даже и японского происхождения.
Михаил
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Toyota представила три внедорожника особой «ночной» серии
{{material_127264}}Новое исполнение Nightshade Edition для пикапов Tacoma и Tundra и внедорожника Sequoia основано на топовой комплектации. Отличительными чертами «ночных» автомобилей стали тонированная решетка радиатора и ручки дверей, черненые 18-дюймовые колесные диски, черные корпуса боковых зеркал и, конечно, шильдики с названием особой серии. Пикап Tundra дополнительно получил черные патрубки выпускной системы, а внедорожник Sequoia – молдинги из темного хрома. Цветовая гамма моделей пополнилась двумя мрачными оттенками: черным Midnight Black Metallic и темно-серым Magnetic Grey Metallic. Салон автомобилей отделан черной кожей. В России ни Tacoma, ни Tundra, ни Sequoia официально не продаются. Зато у нас есть очень стильная версия пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive Black, продажи которой начались летом прошлого года. Автомобиль отличается черными акцентами в дизайне. Вокруг решетки радиатора и в нишах противотуманных фар появилась черная окантовка. Черными стали корпуса боковых зеркал, ручки дверей, молдинги и колесные диски. В салоне черная тема продолжается: черный потолок, черная кожаная отделка сидений и черные вставки под «рояльный лак». Кроме того, пикап отличается особым оформлением приборной панели, а дизайн комплекта ключей эксклюзивно зарезервирован за серией Exclusive Black.
2020-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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