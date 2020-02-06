6 февраля 2020, 19:26
Toyota представила три внедорожника особой «ночной» серии
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Фото: Toyota
Компания Toyota представила на автосалоне в Чикаго Tacoma, Tundra и Sequoia, выполненные в особой лимитированной версии Nightshade («Ночная тень»). Автомобили отличаются темным цветом кузова и тонированными хромированными элементами отделки.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Toyota
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Пикап Tundra дополнительно получил черные патрубки выпускной системы, а внедорожник Sequoia – молдинги из темного хрома. Цветовая гамма моделей пополнилась двумя мрачными оттенками: черным Midnight Black Metallic и темно-серым Magnetic Grey Metallic. Салон автомобилей отделан черной кожей.
В России ни Tacoma, ни Tundra, ни Sequoia официально не продаются. Зато у нас есть очень стильная версия пикапа Toyota Hilux под названием Exclusive Black, продажи которой начались летом прошлого года. Автомобиль отличается черными акцентами в дизайне. Вокруг решетки радиатора и в нишах противотуманных фар появилась черная окантовка. Черными стали корпуса боковых зеркал, ручки дверей, молдинги и колесные диски. В салоне черная тема продолжается: черный потолок, черная кожаная отделка сидений и черные вставки под «рояльный лак». Кроме того, пикап отличается особым оформлением приборной панели, а дизайн комплекта ключей эксклюзивно зарезервирован за серией Exclusive Black.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
у меня тундра заднеприводная можно ли установить передний мост
Хороший автомобиль получился. Правда, двигатели в итоге устанавливаются бензиновые, а не дизельные, что очень странно для такого большого пикапа. На топливе сэкономить не получится.
А в нашей стране таких Тойот вообще нет? В определенных регионах очень даже уважают большие американские пикапы, пусть даже и японского происхождения.
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