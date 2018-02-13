13 февраля 2018, 19:59
Toyota прекратила поставки микроавтобуса Hiace в Россию
Компания Toyota решила больше не продавать микроавтобус Hiace в России. Сейчас российские дилеры марки реализуют последние экземпляры со складов. Заказать новый автомобиль больше не удастся.
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Уход модели с российского рынка объясняется просто – плохо продавался. Если в 2016 году дилерам удалось реализовать 276 экземпляров, то в 2017 году – всего 73 микроавтобуса. Возможно, положение бы немного исправилось после выхода пятого поколения Hiace, производство которого началось в конце прошлого года. Но в Toyota, по-видимому, решили не экспериментировать, а сосредоточиться на продвижении других моделей.
Кроме того, 9 марта истекает срок действия документов, разрешающих продавать модель на территории России. Продлевать их в Toyota сочли нецелесообразным. С 2018 года в России действует новый регламент и все автомобили должны обязательно оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Переоборудование микроавтобусов Hiace вряд ли бы оправдалось с экономической точки зрения.
В нынешнем году главными премьерами Toyota станут седан Camry и компактный кроссовер С-HR. С этими моделями японский автопроизводитель связывает большие ожидания.
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Отзывы по теме
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
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