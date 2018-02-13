13 февраля 2018, 19:59

Toyota прекратила поставки микроавтобуса Hiace в Россию

Компания Toyota решила больше не продавать микроавтобус Hiace в России. Сейчас российские дилеры марки реализуют последние экземпляры со складов. Заказать новый автомобиль больше не удастся.
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Toyota Hiace продавался в России в двух версиях: бензиновой (по цене от 2 387 000 рублей) и дизельной (по цене от 2 643 000 рублей). В первом случае 12-местный микроавтобус оснащался 2,7-литровым мотором мощностью 160 л.с., во втором – 3-литровым турбодизелем мощностью 144 л.с.

Уход модели с российского рынка объясняется просто – плохо продавался. Если в 2016 году дилерам удалось реализовать 276 экземпляров, то в 2017 году – всего 73 микроавтобуса. Возможно, положение бы немного исправилось после выхода пятого поколения Hiace, производство которого началось в конце прошлого года. Но в Toyota, по-видимому, решили не экспериментировать, а сосредоточиться на продвижении других моделей.
 
Кроме того, 9 марта истекает срок действия документов, разрешающих продавать модель на территории России. Продлевать их в Toyota сочли нецелесообразным. С 2018 года в России действует новый регламент и все автомобили должны обязательно оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Переоборудование микроавтобусов Hiace вряд ли бы оправдалось с экономической точки зрения.

В нынешнем году главными премьерами Toyota станут седан Camry и компактный кроссовер С-HR. С этими моделями японский автопроизводитель связывает большие ожидания.

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Форум Toyota Hiace
На российских просторах эксплуатируется Toyota Hiace только с задним приводом. (не соответствует истине) "Много машин с полным приводом, завезенные с Японского рынка"
Алексей
Отзыв о Toyota Hiace 2001 года
проходимость, вместимость, машина на все случаи жизни, супер!
oleg
Отзыв о Toyota Hiace 1984 года
Супер машина. Настоящая трудяга. Очень выносливая. Ехал из Мурманска в Мелитополь. В районе Твери развалился подшипник первичного вала. Заклинили все передачи за исключением 4-й! От Твери до Мелитополя доехал на одной 4-й. Два только раза попросил помощи посторонний. !-й на границе с Украиной в Белгородской ...
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Toyota прекратила поставки микроавтобуса Hiace в Россию
{{material_120412}}Toyota Hiace продавался в России в двух версиях: бензиновой (по цене от 2 387 000 рублей) и дизельной (по цене от 2 643 000 рублей). В первом случае 12-местный микроавтобус оснащался 2,7-литровым мотором мощностью 160 л.с., во втором – 3-литровым турбодизелем мощностью 144 л.с.Уход модели с российского рынка объясняется просто – плохо продавался. Если в 2016 году дилерам удалось реализовать 276 экземпляров, то в 2017 году – всего 73 микроавтобуса. Возможно, положение бы немного исправилось после выхода пятого поколения Hiace, производство которого началось в конце прошлого года. Но в Toyota, по-видимому, решили не экспериментировать, а сосредоточиться на продвижении других моделей. Кроме того, 9 марта истекает срок действия документов, разрешающих продавать модель на территории России. Продлевать их в Toyota сочли нецелесообразным. С 2018 года в России действует новый регламент и все автомобили должны обязательно оснащаться системой ЭРА-ГЛОНАСС. Переоборудование микроавтобусов Hiace вряд ли бы оправдалось с экономической точки зрения.В нынешнем году главными премьерами Toyota станут седан Camry и компактный кроссовер С-HR. С этими моделями японский автопроизводитель связывает большие ожидания.
2018-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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