4 июня 2021, 12:43
Toyota прекратила продажи в России легендарной модели Supra
Компания Toyota представила возрожденное спорткупе Supra в 2019 году. В Россию машины поставляли небольшими партиями. За два года было продано 25 автомобилей. На 2021 год квоты для нашей страны нет.
Дарья Климова Фото: Toyota Supra
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Фото: Toyota
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Интересно, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Toyota Supra, по традиции выданное на три года, будет действовать до июня 2022-го. Еще год спорткар можно было бы официально продавать в России, но в Toyota решили иначе. В Европе продажи легендарной модели тоже нельзя назвать массовыми. В 2020 году дилеры реализовали всего 947 машин. Для сравнения, в США за тот же период было продано в шесть раз больше автомобилей (5 887 экз.).
Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р)
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