Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 20:16

Toyota Prius 2027: новые опции и рост цен на гибриды и PHEV

Toyota Prius 2027: новые опции и рост цен на гибриды и PHEV

Почему эксперты считают обновление Prius 2027 важным для рынка и что изменилось

Toyota Prius 2027: новые опции и рост цен на гибриды и PHEV

Toyota представила Prius 2027 модельного года - теперь с новым цветом кузова и стандартным двухзонным климат-контролем. Несмотря на минимальные изменения, цены на гибрид и PHEV выросли. Разбираемся, что это значит для покупателей и рынка.

Toyota представила Prius 2027 модельного года - теперь с новым цветом кузова и стандартным двухзонным климат-контролем. Несмотря на минимальные изменения, цены на гибрид и PHEV выросли. Разбираемся, что это значит для покупателей и рынка.

Обновление Toyota Prius 2027 модельного года вызвало интерес у автолюбителей, ведь модель издавна считалась эталоном среди гибридов. В этот раз японский производитель ограничился точечными изменениями, но даже они стали поводом для пересмотра ценовой политики.

Главные новости — появление нового кузова под названием Inked и стандартная зональная климатическая система. Эти, на первый взгляд, не меняющие детали автомобиля новшества позволяют создать свежую версию на фоне предыдущих лет. Однако для многих покупателей важнее другое: стартовая цена Prius PHEV теперь составляет 33 980 долларов без учёта дилерских сборов, что примерно на 200 долларов выше прошлогодней. За топовые комплектации XSE, Nightshade и XSE Premium придётся заплатить 37 230, 38 000 и 40 675 долларов соответственно.

Техническая часть осталась прежней: под капотом — гибридная система пятого поколения с 2,0-литровым бензиновым мотором, двумя электродвигателями и планетарным вариатором. Суммарная отдача — 220 л. с., разгон до 60 миль/ч занимает 6,6 секунды. Расход топлива по EPA — 51 миля на галлон (5,5 л/100 км). Батарея на 13,6 кВт·ч заряжается от сети (до 11 часов от обычной розетки или 4 часа от зарядки Level 2) либо за счёт рекуперации. На электротяге Prius PHEV SE способен проехать до 44 миль (71 км), остальные версии — до 39 миль (63 км).

Все изменения, реализованные в PHEV, переходят на стандартный гибрид Prius. Его базовая цена — 28 755 долларов, выбор комплектаций расширен до восьми, включая варианты с передним и полным приводом. Самая дорогая версия — Limited AWD — оценивается в 37 170 долларов. Здесь также используется 2,0-литровый бензиновый двигатель с электромоторами, но максимальная мощность на версии LE AWD ограничена 196 л. с.

Toyota Prius — один из самых массовых гибридов в мире, выпускается с 1997 года. Модель традиционно отличается высокой топливной экономичностью и надёжностью, а в последние годы активно конкурирует с электромобилями и гибридами других брендов. В России официальные продажи Prius продолжаются, но интерес к сохранившимся экземплярам стабильно высок. Новое поколение может стать ориентиром для последующих гибридных моделей на глобальном рынке.

Ожидается, что новые Prius поступят к дилерам ближе к концу лета, а заказы уже принимаются. На фоне общего роста цен на автомобили даже минимальные обновления становятся поводом для обсуждения. Как отмечают эксперты, подобная стратегия характерна для многих производителей: небольшие улучшения позволяют поддерживать интерес к моделям и обосновывать корректировку прайса. Кстати, аналогичный подход недавно применялся и на российском рынке — например, при запуске Lada Azimut, где также делался акцент на изменениях в оснащении и ценах — подробнее о рыночных тенденциях .

Упомянутые модели: Toyota Prius (от 2 186 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
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