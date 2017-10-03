3 октября 2017, 18:27

Toyota привезла в Россию бюджетную версию Highlander

Российский покупателям стал доступен кроссовер Toyota Highlander в комплектации Elegance. Эта версия станет базовой и будет дешевле исполнения Prestige.
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Новая комплектация дополнила уже представленные на российском рынке версии кроссовера. Теперь отечественные автолюбители будут выбирать из трех предложенных вариантов исполнения.

Самая бюджетная версия Elegance обойдется покупателям в 3 266 000 рублей. Более оснащенная комплектация Prestige будет стоить уже 3 370 000 рублей. А за топовое исполнение Luxe Safety придется заплатить не менее 3 500 000 рублей. Компания рассчитывает на рост продаж благодаря выпуску бюджетной версии.

Toyota Highlander в комплектации Elegance оснащается 3,5-литровым двигателем, выдающим 249 «лошадей». Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «автоматом» и полноприводной системой. Максимальная скорость автомобиля составит 180 км/ч.

В перечень дополнительных функций входит круиз-контроль, климат-контроль, датчики дождя, света, давления в шинах, электропривод багажной двери и другие опции.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Highlander Элеганс 3.5 AT 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3456
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.4
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.6
ТопливоАИ-95
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Toyota привезла в Россию бюджетную версию Highlander
{{material_120737}}Новая комплектация дополнила уже представленные на российском рынке версии кроссовера. Теперь отечественные автолюбители будут выбирать из трех предложенных вариантов исполнения.Самая бюджетная версия Elegance обойдется покупателям в 3 266 000 рублей. Более оснащенная комплектация Prestige будет стоить уже 3 370 000 рублей. А за топовое исполнение Luxe Safety придется заплатить не менее 3 500 000 рублей. Компания рассчитывает на рост продаж благодаря выпуску бюджетной версии. Toyota Highlander в комплектации Elegance оснащается 3,5-литровым двигателем, выдающим 249 «лошадей». Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «автоматом» и полноприводной системой. Максимальная скорость автомобиля составит 180 км/ч.В перечень дополнительных функций входит круиз-контроль, климат-контроль, датчики дождя, света, давления в шинах, электропривод багажной двери и другие опции.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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