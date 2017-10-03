Toyota привезла в Россию бюджетную версию Highlander
Самая бюджетная версия Elegance обойдется покупателям в 3 266 000 рублей. Более оснащенная комплектация Prestige будет стоить уже 3 370 000 рублей. А за топовое исполнение Luxe Safety придется заплатить не менее 3 500 000 рублей. Компания рассчитывает на рост продаж благодаря выпуску бюджетной версии.
Toyota Highlander в комплектации Elegance оснащается 3,5-литровым двигателем, выдающим 249 «лошадей». Трансмиссия представлена 8-ступенчатым «автоматом» и полноприводной системой. Максимальная скорость автомобиля составит 180 км/ч.
В перечень дополнительных функций входит круиз-контроль, климат-контроль, датчики дождя, света, давления в шинах, электропривод багажной двери и другие опции.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Highlander Элеганс 3.5 AT 4х4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|3456
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.4
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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