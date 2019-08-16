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16 августа 2019, 00:01

Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии

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Российский офис Toyota объявил о выходе на рынок новой комплектации пикапа Toyota. На смену топовой Exclusive пришла Exclusive Black, которая наряду с максимальным оснащением предлагает эффектные дизайнерские акценты в экстерьере и интерьере. Цены начинаются от 2 862 000 рублей.
Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии

Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии

Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии

Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии

Toyota Hilux Exclusive Black

Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии
Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии
Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии
Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии
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В первом полугодии 2019 года в России было продано 1 360 пикапов Toyota Hilux. Автомобиль предлагался в четырех уровнях оснащения. На топовую комплектацию Exclusive пришлось 34% продаж. Теперь на смену ей предложили еще более стильную и совершенную комплектацию Exclusive Black.

Пикап Hilux Exclusive Black оснащается 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. Внешне автомобили отличаются черными акцентами в дизайне. Вокруг решетки радиатора и в нишах противотуманных фар появилась черная окантовка. Черными стали корпуса боковых зеркал, ручки дверей, молдинги и колесные диски. 

В салоне черная тема продолжается: черный потолок, черная кожаная отделка сидений и черные вставки под «рояльный лак». Кроме того, пикап отличается особым оформлением приборной панели, а дизайн комплекта ключей эксклюзивно зарезервирован за серией Exclusive Black. Цена пикапа Toyota Hilux в новой топовой комплектации Exclusive Black начинается от 2 862 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
VW Amarok и Toyota HiLux
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
ole0666
Помогите!
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Рамиль
Отзыв о Toyota Hilux 1991 года
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
lyubov161966
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Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии
{{material_126372}}В первом полугодии 2019 года в России было продано 1 360 пикапов Toyota Hilux. Автомобиль предлагался в четырех уровнях оснащения. На топовую комплектацию Exclusive пришлось 34% продаж. Теперь на смену ей предложили еще более стильную и совершенную комплектацию Exclusive Black.Пикап Hilux Exclusive Black оснащается 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. Внешне автомобили отличаются черными акцентами в дизайне. Вокруг решетки радиатора и в нишах противотуманных фар появилась черная окантовка. Черными стали корпуса боковых зеркал, ручки дверей, молдинги и колесные диски. В салоне черная тема продолжается: черный потолок, черная кожаная отделка сидений и черные вставки под «рояльный лак». Кроме того, пикап отличается особым оформлением приборной панели, а дизайн комплекта ключей эксклюзивно зарезервирован за серией Exclusive Black. Цена пикапа Toyota Hilux в новой топовой комплектации Exclusive Black начинается от 2 862 000 рублей.
2019-08-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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