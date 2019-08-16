16 августа 2019, 00:01
Toyota привезла в Россию пикап Hilux в стильной версии
- 837
- 0
Российский офис Toyota объявил о выходе на рынок новой комплектации пикапа Toyota. На смену топовой Exclusive пришла Exclusive Black, которая наряду с максимальным оснащением предлагает эффектные дизайнерские акценты в экстерьере и интерьере. Цены начинаются от 2 862 000 рублей.
Toyota Hilux Exclusive Black
Toyota Hilux Exclusive Black
Toyota Hilux Exclusive Black
Toyota Hilux Exclusive Black
Ранее мы писали
Компания Toyota показала на выставке коммерческого транспорта в Бирмингеме особую суровую версию пикапа Hilux ...Читать далее
Пикап Hilux Exclusive Black оснащается 2,8-литровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил. Агрегат сочетается с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода. Внешне автомобили отличаются черными акцентами в дизайне. Вокруг решетки радиатора и в нишах противотуманных фар появилась черная окантовка. Черными стали корпуса боковых зеркал, ручки дверей, молдинги и колесные диски.
В салоне черная тема продолжается: черный потолок, черная кожаная отделка сидений и черные вставки под «рояльный лак». Кроме того, пикап отличается особым оформлением приборной панели, а дизайн комплекта ключей эксклюзивно зарезервирован за серией Exclusive Black. Цена пикапа Toyota Hilux в новой топовой комплектации Exclusive Black начинается от 2 862 000 рублей.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Toyota Highlander: для семьи и для понтов
30.08.2017, 08:15
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
11.06.2017, 21:10
Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
Тест-драйв Toyota Land Cruiser 200: статус и могущество
09.03.2016, 12:08
Тест-драйв Toyota Land Cruiser Prado: в тени старшего брата
26.02.2016, 08:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ржунимагу...движка того амарока при внедорожной эксплуатации хватает только ежели давишь на тапку как сумасшедший...таперича подогнали на автомате, мабуть и получше будет...по цене они одинаковы с хаем, вот только доедет ли то колеса до Парижу- фиг его знает...ИМХО - не доедет, особливо, ежели туда "свиней" ...
Как вариант. Датчик массового расхода воздуха ДВРМ. Если ДВРМ неисправен -- соотношение топл+воздух нарушается кол-во воздуха поступает в циллиндры - соответственно дёрганье и а\м переходит в аварийный режим, где мощность и тяга ограничены. Незаводится---вкл, зажигание, комп думает что всё исправно-- ...
Классический танк Сурф на все случаи жизни.Для дачи в лес и на рыбалку идеальный вариант.Один недостаток, маловато мощности двигателя в гору тяжело идет, т.к. сама машина тяжелая.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве