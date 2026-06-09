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Автор: Дарья Климова

9 июня 2026, 11:51

Toyota Probox получил комплект для превращения в стиль Land Cruiser 60

Toyota Probox получил комплект для превращения в стиль Land Cruiser 60

Новый обвес меняет вид Probox и делает его похожим на внедорожник

Toyota Probox получил комплект для превращения в стиль Land Cruiser 60

Японская компания представила необычный комплект для Toyota Probox, который позволяет сделать из обычного универсала копию легендарного Land Cruiser 60-х. Цена вопроса - от 660 тысяч иен, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой. Почему этот тюнинг вызвал интерес у автолюбителей и что еще стоит учесть - разбираемся в деталях.

Японская компания представила необычный комплект для Toyota Probox, который позволяет сделать из обычного универсала копию легендарного Land Cruiser 60-х. Цена вопроса - от 660 тысяч иен, но есть нюансы, которые важно знать перед покупкой. Почему этот тюнинг вызвал интерес у автолюбителей и что еще стоит учесть - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей, следящих за трендами в мире тюнинга, новость о появлении стайлинг-комплекта для Toyota Probox может стать настоящим открытием. Теперь даже скромный универсал способен примерить на себя образ культового внедорожника Land Cruiser J60, который до сих пор вызывает уважение на дорогах. Такой подход позволяет не только выделиться в потоке, но и получить уникальный внешний вид без необходимости покупать дорогой ретро-внедорожник.

Разработкой комплекта занялась фирма Goosfam из Ниигаты, выяснил портал Дром. В набор входят новые элементы передних крыльев, капота и панели передка, а также оригинальные решетка радиатора и бампер. Все детали выполнены из современных композитных материалов, что обеспечивает легкость и прочность конструкции. Особое внимание уделено стилистике: передняя часть Probox теперь максимально напоминает классический Land Cruiser J60, включая характерные прямоугольные фары и отдельные указатели поворотов. Для желающих добавить блеска предусмотрены хромированные детали.

Фото: Goosfam

Комплект выпускается в двух вариантах: LifeStyle Retro с черной решеткой и Urban Classic с хромированными элементами. Стоимость базовой версии начинается от 660 000 иен, что примерно соответствует 300 тысячам рублей по текущему курсу. Однако в эту сумму не входят покраска и установка, что может существенно увеличить итоговые расходы. Важно отметить, что никаких изменений в технической части автомобиля не предусмотрено - двигатель, коробка передач и трансмиссия остаются стандартными.

Интересно, что подобные проекты становятся все популярнее среди владельцев японских универсалов, которые хотят выделиться на фоне однотипных машин. Такой тюнинг позволяет не только обновить внешний вид, но и подчеркнуть индивидуальность владельца. По мнению специалистов, спрос на подобные комплекты может вырасти, особенно на фоне ограниченного выбора новых внедорожников на российском рынке. Кстати, если вас интересуют нюансы эксплуатации других популярных моделей, стоит обратить внимание на опыт владельцев, которые прошли с Renault Duster более 200 тысяч километров - подробности можно найти в материале о реальных проблемах и затратах на обслуживание.

Для справки: Toyota Probox - это компактный универсал, который часто используется в Японии как рабочая лошадка. Land Cruiser J60, напротив, считается символом надежности и проходимости, а его узнаваемый дизайн стал настоящей классикой. Новый стайлинг-комплект от Goosfam позволяет объединить практичность современного универсала с харизмой легендарного внедорожника, что может заинтересовать как поклонников ретро, так и тех, кто ищет необычные решения для своего автомобиля.

Упомянутые модели: Toyota Probox
Упомянутые марки: Toyota
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