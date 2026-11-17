17 ноября 2026, 08:05
Купил редкий седан Toyota по цене старых Жигулей: что сломалось к 450 тыс. км
Купил редкий седан Toyota по цене старых Жигулей: что сломалось к 450 тыс. км
Toyota Progres остается редкой находкой на российском рынке: конкретный экземпляр прошел около 450 тыс. км. Ресурс мотора не избавил владельца от расходов на замену агрегата и подвеску. Какие узлы требуют внимания у седана с большим пробегом?
На одометре Toyota Progres около 450 тыс. км, а четырехступенчатый автомат, по описанию владельца, переключает плавно. Однако двигатель в этой машине уже заменили: решение оказалось дешевле капитального ремонта.
Седан дебютировал в мае 1998 года для внутреннего рынка Японии. Progres относился к серии JCG1#; среди модификаций были JCG10, JCG11 и JCG15. Версия JCG10 NC250 оснащалась бензиновым двигателем объемом 2,5 л и автоматической трансмиссией. Габариты этой модификации составляют около 4510 × 1700 × 1440 мм, колесная база составляет 2780 мм. Ширина ровно 1700 мм укладывалась в японские налоговые и регистрационные категории. В салоне предлагались дерево, кожа и электроприводы сидений; встречались климат-контроль и мощная аудиосистема.
Progres выпускали до июня 2007 года, всего собрали около 77,8 тыс. машин. С мая 2001-го по июнь 2007-го параллельно производился седан Toyota Brevis серии JCG1#. Для сравнения, тираж советского ИЖ-2715 за три десятилетия превысил миллион; об этой массовой модели рассказывает история фургона. Небольшой выпуск и японское происхождение объясняют, почему Progres остался редкостью в России.
Конкретный автомобиль 2000 года владелец купил более двух лет назад за 520 тыс. руб., пересев с Mercedes-Benz C-Class в кузове 190. До него у машины был другой хозяин, владевший седаном почти семь лет. В Россию Progres попадал преимущественно через частный импорт с японских аукционов, тогда как Chaser, Cresta и Crown были знакомее покупателям и сервисам.
Под капотом установлен атмосферный 1JZ-GE объемом 2,5 л. Шесть цилиндров расположены в ряд; у двигателя два распределительных вала и 24 клапана. Его отдача составляет 200 л.с. при 6 тыс. об/мин и 250 Нм при 4 тыс. об/мин. Эти параметры относятся к заявленной 2,5-литровой модификации, а не ко всем версиям Progres. При снаряженной массе около 1460 кг этой мощности владельцу хватает для спокойной езды. Четырехступенчатая автоматическая коробка передает тягу на задние колеса.
Контрактный мотор поставили на пробеге 340 тыс. км. По словам владельца, предыдущий хозяин заплатил за двигатель с установкой 75 тыс. руб. четыре года назад. В настоящее время предложения за агрегат начинаются от 120 тыс. руб. и выше. Сейчас владелец отмечает течи масла; возможные причины он связывает с сальником коленвала или прокладками клапанных крышек. Замена свечей и катушек вместе с работой обошлась в 27 тыс. руб.
Автомат остался штатным. На пробеге около 450 тыс. км стоит проверить задержки при включении D и R, а также рывки или пробуксовки. Плавная работа - хороший признак, но не подтверждение отсутствия износа. К моменту рассказа масло в коробке только что заменили.
У Progres независимая двухрычажная подвеска всех колес. Она рассчитана на плавность хода и устойчивость, но содержит много рычагов, сайлентблоков и шарниров. Владелец заменил передние и задние рычаги с сайлентблоками сразу после покупки. Расход составил 35 тыс. руб.; вместо деталей с разборки он выбрал качественный аналог из Кореи. Ближайшими по конструкции он назвал Lexus IS и Toyota Aristo, причем общих компонентов, по его словам, больше с Lexus.
Возрастная электроника также требует внимания: возможны неисправности электроприводов сидений, стеклоподъемников, климатической установки, дисплеев и блоков управления. Владелец отмечал хорошую шумоизоляцию, электрорегулировки и экран в салоне. Подробности об этой машине и расходах на нее приводит Autonews.
Похожие материалы Тойота
-
17.11.2026, 09:00
Suzuki Fronx за 1,6 млн: надежный японец из Индии, которому не место в российской зиме
Suzuki Fronx стоит рассматривать только при полном принятии его архаичной надежности и готовности мириться с отсутствием комфорта. За 1,6 млн рублей вы получаете не современный кроссовер, а простой, надежный и экономичный компактный автомобиль японской марки, произведенный в Индии. Читать далее
-
17.11.2026, 08:06
Три снегохода с разными приоритетами: что выбрать и что важно знать по ПДД
Подборка сравнивает российскую «Тайга Варяг 500» с китайско-российским Sharmax SN-240 Landcrafter Long Max Pro, а разборный «Русич 200C» выделяет возможностью перевозки в багажнике легкового автомобиля. У моделей разные сильные стороны: запуск в мороз или удобство перевозки.Читать далее
-
16.11.2026, 22:43
Мотор и коробка целы, а ремонт стоит, как вся машина: почему легкое ДТП стало разорительным
Даже если автомобиль уехал с места столкновения своим ходом, ремонт может потребовать крупных расходов. За бампером скрываются датчики и радары, а после кузовных работ порой нужна калибровка. Никита Архипов объяснил, почему итоговая смета может приблизиться к цене машины.Читать далее
-
16.11.2026, 21:55
Купили новый BYD в подарок отцу, а его угнали прямо из зоны выдачи в автосалоне: чем кончилась криминальная драма
Семья решила подарить новенький BYD Song отцу на 60-летие, но преступник в купленной в интернете форме дилера угнал авто прямо из зоны выдачи. После часовой погони машину вернули, но покупатели отказались ее забирать и вот почему.Читать далее
-
16.11.2026, 17:51
Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности
Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.Читать далее
-
16.11.2026, 15:42
Focus, Solaris и Priora пошли вниз: какие еще машины с пробегом подешевели сильнее всех
Покупательские привычки на авторынке заметно меняются. В объявлениях появляются новые ориентиры для сравнения. Осмотр машины все чаще начинается заранее. Сводка охватывает популярные модели и разные сегменты рынка.Читать далее
-
16.11.2026, 15:06
Lada Iskra Comfort за 1,28 млн рублей: стоит ли переплачивать 150 тысяч за новизну
Зимний тест Lada Iskra выявил неожиданную проблему: примерзающая крышка бензобака превращает заправку в мороз в целую операцию. К этому добавляются звонкие двери, жесткий пластик в салоне, теснота на втором ряду и слабая шумоизоляция.Читать далее
-
16.11.2026, 11:01
Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание
BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.Читать далее
-
16.11.2026, 10:38
Мотор прогрет, а из печки дует ледяной воздух: какие поломки нужно проверить первыми
Мотор достиг рабочей температуры, но воздух остается ледяным. Причину порой скрывают узлы системы охлаждения и утечки. Несколько характерных сигналов подскажут, где искать источник неполадки.Читать далее
-
16.11.2026, 10:14
Стоит ли переплачивать за иридиевые свечи зажигания: что изменится в работе мотора
Привычное обслуживание не всегда требует одинакового графика. Разбираемся, от чего зависит долговечность детали. Некоторые преимущества заметны в сложных условиях. Есть и нюансы, которые легко упустить.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
17.11.2026, 09:00
Suzuki Fronx за 1,6 млн: надежный японец из Индии, которому не место в российской зиме
Suzuki Fronx стоит рассматривать только при полном принятии его архаичной надежности и готовности мириться с отсутствием комфорта. За 1,6 млн рублей вы получаете не современный кроссовер, а простой, надежный и экономичный компактный автомобиль японской марки, произведенный в Индии. Читать далее
-
17.11.2026, 08:06
Три снегохода с разными приоритетами: что выбрать и что важно знать по ПДД
Подборка сравнивает российскую «Тайга Варяг 500» с китайско-российским Sharmax SN-240 Landcrafter Long Max Pro, а разборный «Русич 200C» выделяет возможностью перевозки в багажнике легкового автомобиля. У моделей разные сильные стороны: запуск в мороз или удобство перевозки.Читать далее
-
16.11.2026, 22:43
Мотор и коробка целы, а ремонт стоит, как вся машина: почему легкое ДТП стало разорительным
Даже если автомобиль уехал с места столкновения своим ходом, ремонт может потребовать крупных расходов. За бампером скрываются датчики и радары, а после кузовных работ порой нужна калибровка. Никита Архипов объяснил, почему итоговая смета может приблизиться к цене машины.Читать далее
-
16.11.2026, 21:55
Купили новый BYD в подарок отцу, а его угнали прямо из зоны выдачи в автосалоне: чем кончилась криминальная драма
Семья решила подарить новенький BYD Song отцу на 60-летие, но преступник в купленной в интернете форме дилера угнал авто прямо из зоны выдачи. После часовой погони машину вернули, но покупатели отказались ее забирать и вот почему.Читать далее
-
16.11.2026, 17:51
Топ авто после 60 лет: Duster, Forester, Karoq, Vitara и CR-V — что важнее мощности
Suzuki Vitara, Honda CR-V, Skoda Karoq, Subaru Forester и Renault Duster отличаются размерами и характером. Каждый может подойти по-своему. Перед покупкой важнее проверить посадку, обзорность и управление именно в выбранном автомобиле.Читать далее
-
16.11.2026, 15:42
Focus, Solaris и Priora пошли вниз: какие еще машины с пробегом подешевели сильнее всех
Покупательские привычки на авторынке заметно меняются. В объявлениях появляются новые ориентиры для сравнения. Осмотр машины все чаще начинается заранее. Сводка охватывает популярные модели и разные сегменты рынка.Читать далее
-
16.11.2026, 15:06
Lada Iskra Comfort за 1,28 млн рублей: стоит ли переплачивать 150 тысяч за новизну
Зимний тест Lada Iskra выявил неожиданную проблему: примерзающая крышка бензобака превращает заправку в мороз в целую операцию. К этому добавляются звонкие двери, жесткий пластик в салоне, теснота на втором ряду и слабая шумоизоляция.Читать далее
-
16.11.2026, 11:01
Дешевле новых Geely и Chery»: владелец 28-летней BMW E39 раскрыл реальные расходы на содержание
BMW 520i 1998 года прошла 1,5 тыс. км сразу после покупки. На трассе владелец оценивает расход в 8-9 л на 100 км. Но ремонт охлаждения может стоить до 70 тыс. рублей, а восстановление подвески - около 100 тыс.Читать далее
-
16.11.2026, 10:38
Мотор прогрет, а из печки дует ледяной воздух: какие поломки нужно проверить первыми
Мотор достиг рабочей температуры, но воздух остается ледяным. Причину порой скрывают узлы системы охлаждения и утечки. Несколько характерных сигналов подскажут, где искать источник неполадки.Читать далее
-
16.11.2026, 10:14
Стоит ли переплачивать за иридиевые свечи зажигания: что изменится в работе мотора
Привычное обслуживание не всегда требует одинакового графика. Разбираемся, от чего зависит долговечность детали. Некоторые преимущества заметны в сложных условиях. Есть и нюансы, которые легко упустить.Читать далее