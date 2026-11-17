Купил редкий седан Toyota по цене старых Жигулей: что сломалось к 450 тыс. км

Toyota Progres остается редкой находкой на российском рынке: конкретный экземпляр прошел около 450 тыс. км. Ресурс мотора не избавил владельца от расходов на замену агрегата и подвеску. Какие узлы требуют внимания у седана с большим пробегом?

Toyota Progres остается редкой находкой на российском рынке: конкретный экземпляр прошел около 450 тыс. км. Ресурс мотора не избавил владельца от расходов на замену агрегата и подвеску. Какие узлы требуют внимания у седана с большим пробегом?

На одометре Toyota Progres около 450 тыс. км, а четырехступенчатый автомат, по описанию владельца, переключает плавно. Однако двигатель в этой машине уже заменили: решение оказалось дешевле капитального ремонта.

Седан дебютировал в мае 1998 года для внутреннего рынка Японии. Progres относился к серии JCG1#; среди модификаций были JCG10, JCG11 и JCG15. Версия JCG10 NC250 оснащалась бензиновым двигателем объемом 2,5 л и автоматической трансмиссией. Габариты этой модификации составляют около 4510 × 1700 × 1440 мм, колесная база составляет 2780 мм. Ширина ровно 1700 мм укладывалась в японские налоговые и регистрационные категории. В салоне предлагались дерево, кожа и электроприводы сидений; встречались климат-контроль и мощная аудиосистема.

Progres выпускали до июня 2007 года, всего собрали около 77,8 тыс. машин. С мая 2001-го по июнь 2007-го параллельно производился седан Toyota Brevis серии JCG1#. Для сравнения, тираж советского ИЖ-2715 за три десятилетия превысил миллион; об этой массовой модели рассказывает история фургона. Небольшой выпуск и японское происхождение объясняют, почему Progres остался редкостью в России.

Конкретный автомобиль 2000 года владелец купил более двух лет назад за 520 тыс. руб., пересев с Mercedes-Benz C-Class в кузове 190. До него у машины был другой хозяин, владевший седаном почти семь лет. В Россию Progres попадал преимущественно через частный импорт с японских аукционов, тогда как Chaser, Cresta и Crown были знакомее покупателям и сервисам.

Под капотом установлен атмосферный 1JZ-GE объемом 2,5 л. Шесть цилиндров расположены в ряд; у двигателя два распределительных вала и 24 клапана. Его отдача составляет 200 л.с. при 6 тыс. об/мин и 250 Нм при 4 тыс. об/мин. Эти параметры относятся к заявленной 2,5-литровой модификации, а не ко всем версиям Progres. При снаряженной массе около 1460 кг этой мощности владельцу хватает для спокойной езды. Четырехступенчатая автоматическая коробка передает тягу на задние колеса.

Контрактный мотор поставили на пробеге 340 тыс. км. По словам владельца, предыдущий хозяин заплатил за двигатель с установкой 75 тыс. руб. четыре года назад. В настоящее время предложения за агрегат начинаются от 120 тыс. руб. и выше. Сейчас владелец отмечает течи масла; возможные причины он связывает с сальником коленвала или прокладками клапанных крышек. Замена свечей и катушек вместе с работой обошлась в 27 тыс. руб.

Автомат остался штатным. На пробеге около 450 тыс. км стоит проверить задержки при включении D и R, а также рывки или пробуксовки. Плавная работа - хороший признак, но не подтверждение отсутствия износа. К моменту рассказа масло в коробке только что заменили.

У Progres независимая двухрычажная подвеска всех колес. Она рассчитана на плавность хода и устойчивость, но содержит много рычагов, сайлентблоков и шарниров. Владелец заменил передние и задние рычаги с сайлентблоками сразу после покупки. Расход составил 35 тыс. руб.; вместо деталей с разборки он выбрал качественный аналог из Кореи. Ближайшими по конструкции он назвал Lexus IS и Toyota Aristo, причем общих компонентов, по его словам, больше с Lexus.

Возрастная электроника также требует внимания: возможны неисправности электроприводов сидений, стеклоподъемников, климатической установки, дисплеев и блоков управления. Владелец отмечал хорошую шумоизоляцию, электрорегулировки и экран в салоне. Подробности об этой машине и расходах на нее приводит Autonews.