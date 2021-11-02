Toyota проиграла в борьбе за Niro: кому японцы отдали лакомый актив
Фото: Nuro
Основной «боевой» единицей Nuro на данный момент является беспилотный «сундучок» R2. У него оригинальная конструкция, поскольку он не имеет рулевого колеса, педалей управления, боковых зеркал и даже лобового стекла. Все это требуется Федеральными стандартами безопасности автотранспортных средств машинам США, в которых главным является водитель.
Американское Министерство транспорта закрыло глаза на Nuro R2 в качестве исключения и позволило в свое время провести испытания беспилотника на дорогах общего пользования. Они, к слову, прошли более чем успешно, что подтвердят жители таких городов, как Хьюстон в Техасе, Финикс в Аризоне и Маунтин-Вью в Калифорнии, которые видели самоуправляемую «коробочку» на своих улицах.
Представитель Nuro не без гордости заявил, что это первый раз, когда компания, производящая автономные транспортные средства, получила такую поблажку.
Национальное управление безопасности дорожного движения США предоставило компании Nuro право выпустить на американские дороги до 5000 ед. R2 в течение 2 лет. Это было в прошлом году. Сколько беспилотников эксплуатируется на сегодняшний день, представители Nuro не озвучивают.
Заметим, что основателями компании Nuro являются Дэйв Фергюсон и Цзяцзюнь Чжу. Оба работали над проектом самоуправляемого автомобиля Google, после чего решили запустить собственный проект.
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