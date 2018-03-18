18 марта 2018, 10:48
Toyota рассказала о новой Camry для России
Российское представительство Toyota поделилось техническими подробностями о Camry нового поколения. Покупателям предложат три двигателя на выбор и новый 8-диапазонный «автомат». Сборка седанов скоро начнется на заводе в Санкт-Петербурге.
Седан спроектирован на абсолютно новой платформе GA-K, которая является одной из трех версий архитектуры TNGA. У модели нет общих деталей с предыдущим поколением, это совершенно новый автомобиль. Инженеры Toyota улучшили прочность лонжеронов, порогов, центрального тоннеля и пола. В зонах, подверженных наибольшей нагрузке, теперь используется лазерная сварка.
Toyota Camry
Выпускается с 1986 г.
Новый от 1 407 000 до 2 003 000 Р
Отзывов: 7
В российской моторной гамме значатся три агрегата:
• 2,0 литра (150 л.с. и 199 Нм)
• 2,5 литра (181 л.с. и 231 Нм)
• 3,5 литра (249 л.с и 356 Нм)
Самый мощный 249-сильный двигатель сочетается с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой, остальные моторы – с 6-диапазонным «автоматом» от Camry предыдущего поколения.
В список оснащения войдут светодиодная передняя оптика (а в топовых комплектациях и задние фонари), 7-дюймовый цветной дисплей бортового компьютера на панели приборов, 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, проектор на лобовое стекло. Перечень электронных помощников включает систему предупреждения фронтальных столкновений, систему автоматического экстренного торможения, систему кругового обзора, распознавания пешеходов и слежения за рядностью, активный круиз-контроль. Подробные комплектации и цены на новую Camry объявят ближе к началу продаж.
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Комментарии пользователей
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Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
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