18 марта 2018, 10:48

Toyota рассказала о новой Camry для России

Российское представительство Toyota поделилось техническими подробностями о Camry нового поколения. Покупателям предложат три двигателя на выбор и новый 8-диапазонный «автомат». Сборка седанов скоро начнется на заводе в Санкт-Петербурге.
^
  Toyota рассказала о новой Camry для России Toyota Camry Toyota рассказала о новой Camry для России
2
фото
  
Седан спроектирован на абсолютно новой платформе GA-K, которая является одной из трех версий архитектуры TNGA. У модели нет общих деталей с предыдущим поколением, это совершенно новый автомобиль. Инженеры Toyota улучшили прочность лонжеронов, порогов, центрального тоннеля и пола. В зонах, подверженных наибольшей нагрузке, теперь используется лазерная сварка.

Toyota Camry
Выпускается с 1986 г.
Новый от 1 407 000 до 2 003 000 Р
Отзывов: 7
Колесная база новой Camry выросла на 50 мм. Это почувствуют пассажиры второго ряда, ведь места для ног стало больше. Багажник немного уменьшился с 506 до 493 литров. А дорожный просвет сократился на 10 мм до 150 мм. При этом передний бампер остался на прежнем уровне, поэтому при парковке можно не волноваться о небольших бордюрах (или поребриках).

В российской моторной гамме значатся три агрегата:
 
2,0 литра (150 л.с. и 199 Нм)
2,5 литра (181 л.с. и 231 Нм)
3,5 литра (249 л.с и 356 Нм)
 
Самый мощный 249-сильный двигатель сочетается с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой, остальные моторы – с 6-диапазонным «автоматом» от Camry предыдущего поколения.

В список оснащения войдут светодиодная передняя оптика (а в топовых комплектациях и задние фонари), 7-дюймовый цветной дисплей бортового компьютера на панели приборов, 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, проектор на лобовое стекло. Перечень электронных помощников включает систему предупреждения фронтальных столкновений, систему автоматического экстренного торможения, систему кругового обзора, распознавания пешеходов и слежения за рядностью, активный круиз-контроль. Подробные комплектации и цены на новую Camry объявят ближе к началу продаж.
Новинки и концепт кары Тойота Камри
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Toyota Camry
| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти дело ...
Михаил Степанов
Тест-драйв Toyota Camry: седативный препарат
Нет.Хорошая машина, для нормального мужика то что нужно.И комфорт и вид всё классно.Ну а если кому нужно что-то хищное, как автору выше комментарий, так Вам не сюда.Вам Веерон нужен.Это там.
schiko
Toyota начала выпуск новой Camry в Петербурге
Больше рабочих мест - лучше для города и для бюджета. Понятно, почему Полтавченко так опекает автомобильных гигантов, предлагаем их выгодные условия входа в города. Всем это выгодно.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Toyota Автомудрость Toyota АвтоПитер Toyota Дизайн и тюнинг Toyota Новинки и концепт кары Toyota Новости и акции автосалонов Toyota Автосалоны и дилеры марки Toyota Аренда и прокат авто марки Toyota Автоклубы и форумы автозавчастей марки Toyota Автосервисы и магазины автозапчастей марки Toyota
Главные материалы
«Внесите данные». Электронные ПТС расскажут о водителе
ТОП-5 новинок марта: что купить весной?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Toyota Camry
Объявления о продаже Toyota Camry
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Toyota рассказала о новой Camry для России
Седан спроектирован на абсолютно новой платформе GA-K, которая является одной из трех версий архитектуры TNGA. У модели нет общих деталей с предыдущим поколением, это совершенно новый автомобиль. Инженеры Toyota улучшили прочность лонжеронов, порогов, центрального тоннеля и пола. В зонах, подверженных наибольшей нагрузке, теперь используется лазерная сварка.{{model_1273}}Колесная база новой Camry выросла на 50 мм. Это почувствуют пассажиры второго ряда, ведь места для ног стало больше. Багажник немного уменьшился с 506 до 493 литров. А дорожный просвет сократился на 10 мм до 150 мм. При этом передний бампер остался на прежнем уровне, поэтому при парковке можно не волноваться о небольших бордюрах (или поребриках).В российской моторной гамме значатся три агрегата: • 2,0 литра (150 л.с. и 199 Нм)• 2,5 литра (181 л.с. и 231 Нм)• 3,5 литра (249 л.с и 356 Нм) Самый мощный 249-сильный двигатель сочетается с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой, остальные моторы – с 6-диапазонным «автоматом» от Camry предыдущего поколения.В список оснащения войдут светодиодная передняя оптика (а в топовых комплектациях и задние фонари), 7-дюймовый цветной дисплей бортового компьютера на панели приборов, 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, проектор на лобовое стекло. Перечень электронных помощников включает систему предупреждения фронтальных столкновений, систему автоматического экстренного торможения, систему кругового обзора, распознавания пешеходов и слежения за рядностью, активный круиз-контроль. Подробные комплектации и цены на новую Camry объявят ближе к началу продаж.
2018-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Липецк Череповец Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG