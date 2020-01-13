13 января 2020, 19:21
Toyota рассказала о рекордных продажах RAV4 в декабре
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Фото: Toyota
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения появился на российском рынке лишь осенью 2019 года, а в декабре новинка уже установила абсолютный рекорд продаж за всю историю модели в нашей стране.
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Наибольшим спросом пользуется комплектация «Комфорт» с 2,0-литровым мотором, новым вариатором и полным приводом (от 2 087 000 рублей). На ее долю пришлось около 30% продаж «пятого» RAV4. Второе место по популярности занимает комплектация «Комфорт» с более мощным 2,5-литровым агрегатом и 8-диапазонным «автоматом» по цене от 2 280 000 рублей (21%). На комплектацию «Престиж» с двигателем 2.0 и вариатором (от 2 290 000 рублей) пришлось еще 19% продаж новинки.
Сотрудники Toyota спрашивали клиентов, что им больше всего импонирует в новом RAV4. Большинство из них по достоинству оценили брутальный дизайн кроссовера и продуманный до мелочей интерьер. Участники тест-драйва хвалили отличную разгонную динамику и шумоизоляцию, улучшенную по сравнению с автомобилем четвертого поколения.
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