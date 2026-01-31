Сравниваем новый и предыдущий RAV4: обновления салона, техника, цены и нюансы параллельного импорта

31 января 2026, 07:56
Toyota RAV4 2026: что изменилось и стоит ли платить больше за новую версию
Toyota RAV4 2026 года заметно преобразился внутри и получил современные электронные системы, но техническая база осталась прежней. Разбираемся, насколько оправдана разница в цене между новым и прошлым поколением.
Появление Toyota RAV4 нового поколения вызвало немало споров среди автолюбителей. В условиях, когда японский бренд официально ушел с российского рынка, интерес к моделям не только не угас, но и усилился. RAV4 по-прежнему остается одним из самых востребованных кроссоверов, которые ввозят по параллельному импорту. Вопрос, который волнует многих: действительно ли стоит переплачивать за свежую версию, если техническая основа почти не изменилась?
Салон и оснащение: баланс между современностью и практичностью
Внутри нового RAV4 появилась обновленная архитектура. Центральный дисплей стал крупнее, а цифровая приборная панель — опцией для дорожных комплектаций. При этом японцы не отказались от физических кнопок и шайб для управления климатом и мультимедиа. Кто-то такой подход недооценит, а кто-то уже устал от сенсорных панелей: привычные элементы управления не удобны в повседневной эксплуатации.
Материалы отделки имеют повышенную прочность: мягкие вставки, аккуратная прострочка, приятная на ощупь поверхность. Посадка осталась удобной, диапазон регулировок широкий, задний ряд по-прежнему удобен для взрослых пассажиров. Багажник стал чуть вместительнее, что оценят семьи и любители дальних поездок.
Техническая часть: ставка проверенных решений
На основе нового RAV4 лежит платформа TNGA-K, знакомая по прошлому поколению. Двигатель для российского рынка — 2,0-литровый атмосферник мощностью около 170 л. с., который работает в паре с вариатором Aisin. Такой тандем давно зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый. Вариатор не претендует на спортивность, но обеспечивает плавность и экономичность, что важно для ежедневной эксплуатации.
Гибридная версия получила обновленную электронику и увеличенную емкость аккумулятора. Это сделало авто чуть динамичнее и экономичнее, особенно в городском цикле.
Финансовые тонкости: цена, утильсбор и выгода
Стоимость нового RAV4 при параллельном импорте в 2026 году стартует примерно с 3,8–4,1 млн рублей за базовую версию. Средние комплектации обходятся в 4,1–4,6 млн, а топовые — от 5 млн рублей и выше. Итоговая цена зависит от курса валюты, логистики и региона ввоза.
Важный момент - утилизационный сбор. Для мотора 2,0 л (170 л.с.) он рассчитывается по полной цене, так как мощность увеличивает льготный порог в 160 л. с. Тем не менее, даже с учетом всех сборов, RAV4 остается привлекательным по ряду причин: стабильная цена после воза, высокая ликвидность на вторичном рынке, доступность запчастей и простота обслуживания.
Стоит ли переплачивать за новое поколение?
Выбор между новым и прошлым поколением RAV4 зависит от приоритетов. Если важен комфорт, современный салон и актуальные электронные системы - новая версия оправдывает свою цену. Для тех, кто ищет преимущества, есть смысл выбрать автомобили мощностью до 160 л. с., которые обходятся дешевле за счет льготного утильсбора.
RAV4 2026 года - это надежный, комфортный и ликвидный кроссовер. Однако с точки зрения экономии на этапе ввоза он уступает некоторым конкурентам. Для тех, кто не хочет переплачивать, на рынке есть предложения как новых, так и подержанных машин из Китая и Кореи.
