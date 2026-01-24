Вышло исследование: как гибридный RAV4 нового поколения справляется с конкурентами в динамике — мало кто ожидал такого результата

24 января 2026, 11:39
Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили
Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.
В 2026 году Toyota представила обновленный RAV4 с подключаемым гибридом, который сразу же вызвал интерес у автолюбителей. Неудивительно: сочетание экономичности и производительности уже давно стало визитной карточкой японского бренда, новая версия обещает еще больше драйва. Чтобы проверить, насколько конкурентоспособен этот кроссовер, эксперты Throttle House провели необычное соревнование — заезд на четверть мили против Volkswagen Tiguan в самой мощной комплектации для Северной Америки и культового Volkswagen Golf GTI 2024 года.
На первый взгляд кажется, что у легкого и динамичного Golf GTI нет достойных соперников среди кроссоверов. Однако современные гибридные технологии способны на сюрпризы. Например, Toyota RAV4 с подключаемым гибридом обладает не только солидным запасом хода на электротяге, но и впечатляющей динамикой. Volkswagen Tiguan, в свою очередь, несмотря на обновление, остается типичным семейным кроссовером, где на первое место поставлены комфорт и практичность, а не спортивные характеристики.
Сравнительный тест показал неожиданный результат: Golf GTI, несмотря на меньший вес и спортивную репутацию, не смог составить конкуренцию гибридному RAV4. Toyota уверенно вырвалась вперед со старта и сохранила лидерство до самого финиша. Tiguan, хотя и не отстал катастрофически, закономерно оказался третьим. Этот итог удивил даже некоторых экспертов, ведь традиционно считается, что кроссоверы не могут соперничать с «горячими» хэтчбеками в разгоне.
Ключ к успеху RAV4 — в эффективной работе гибридной системы. Электромоторы обеспечивают мгновенную отдачу крутящего момента, что даёт резкий старт и уверенную тягу на низких оборотах. В тандеме с бензиновым двигателем это создаёт мощный синергетический эффект, позволяющий кроссоверу опережать, казалось бы, более легких и спортивных соперников. Tiguan же, даже с турбированным мотором, не смог компенсировать разницу в массе и особенностях трансмиссии.
Эксперты отмечают, что подобные сравнения становятся все более актуальными на фоне стремительного развития гибридных и электрических технологий. Еще несколько лет назад результат оказался невозможным, но сегодня гибридные кроссоверы способны удивлять даже поклонников автомобилей с ДВС. Для рынка это сигнал: привычные представления о динамике и классической иерархии автомобилей меняются на глазах.
