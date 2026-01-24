Вышло исследование: как гибридный RAV4 нового поколения справляется с конкурентами в динамике — мало кто ожидал такого результата

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 января 2026, 11:39

Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили

Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили

Вышло исследование: как гибридный RAV4 нового поколения справляется с конкурентами в динамике — мало кто ожидал такого результата

Toyota RAV4 2026 года сравнили с VW Tiguan и Golf GTI на четверти мили

Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.

Toyota RAV4 2026 модельного года с гибридной установкой вышел на прямую против VW Tiguan в самой мощной версии для США и легендарного Golf GTI. Эксперты Throttle House устроили необычное сравнение, чтобы выяснить, кто быстрее на четверти мили. Итоги оказались неожиданными - подробности в материале.

В 2026 году Toyota представила обновленный RAV4 с подключаемым гибридом, который сразу же вызвал интерес у автолюбителей. Неудивительно: сочетание экономичности и производительности уже давно стало визитной карточкой японского бренда, новая версия обещает еще больше драйва. Чтобы проверить, насколько конкурентоспособен этот кроссовер, эксперты Throttle House провели необычное соревнование — заезд на четверть мили против Volkswagen Tiguan в самой мощной комплектации для Северной Америки и культового Volkswagen Golf GTI 2024 года.

На первый взгляд кажется, что у легкого и динамичного Golf GTI нет достойных соперников среди кроссоверов. Однако современные гибридные технологии способны на сюрпризы. Например, Toyota RAV4 с подключаемым гибридом обладает не только солидным запасом хода на электротяге, но и впечатляющей динамикой. Volkswagen Tiguan, в свою очередь, несмотря на обновление, остается типичным семейным кроссовером, где на первое место поставлены комфорт и практичность, а не спортивные характеристики.

Сравнительный тест показал неожиданный результат: Golf GTI, несмотря на меньший вес и спортивную репутацию, не смог составить конкуренцию гибридному RAV4. Toyota уверенно вырвалась вперед со старта и сохранила лидерство до самого финиша. Tiguan, хотя и не отстал катастрофически, закономерно оказался третьим. Этот итог удивил даже некоторых экспертов, ведь традиционно считается, что кроссоверы не могут соперничать с «горячими» хэтчбеками в разгоне.

Ключ к успеху RAV4 — в эффективной работе гибридной системы. Электромоторы обеспечивают мгновенную отдачу крутящего момента, что даёт резкий старт и уверенную тягу на низких оборотах. В тандеме с бензиновым двигателем это создаёт мощный синергетический эффект, позволяющий кроссоверу опережать, казалось бы, более легких и спортивных соперников. Tiguan же, даже с турбированным мотором, не смог компенсировать разницу в массе и особенностях трансмиссии.

Эксперты отмечают, что подобные сравнения становятся все более актуальными на фоне стремительного развития гибридных и электрических технологий. Еще несколько лет назад результат оказался невозможным, но сегодня гибридные кроссоверы способны удивлять даже поклонников автомобилей с ДВС. Для рынка это сигнал: привычные представления о динамике и классической иерархии автомобилей меняются на глазах.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Volkswagen Golf GTI (от 1 936 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Фольксваген

Похожие материалы Тойота, Фольксваген

Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ставрополь Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться