Toyota RAV4 2026: привычные размеры, новый «агрессивный» характер и усиленная платформа — что изменилось

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 июня 2026, 15:02

Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа

Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа

Toyota RAV4 2026: привычные размеры, новый «агрессивный» характер и усиленная платформа — что изменилось

Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа

Toyota RAV4 2026 сохранила свои габариты, но получила заметно более выразительный внешний вид и модернизированную платформу. Это важный шаг на фоне растущей конкуренции среди кроссоверов и меняющихся ожиданий покупателей.

Toyota RAV4 2026 сохранила свои габариты, но получила заметно более выразительный внешний вид и модернизированную платформу. Это важный шаг на фоне растущей конкуренции среди кроссоверов и меняющихся ожиданий покупателей.

Обновление Toyota RAV4 2026 года сразу привлекло внимание автолюбителей: японский кроссовер сохранил привычные размеры, но полностью преобразился внешне. В условиях, когда конкуренция среди внедорожников только усиливается, производитель делает ставку на агрессивный дизайн и технологическую платформу, не жертвуя практичностью.

Габариты остались прежними: длина 4,60 метра, ширина 1,88 метра, колёсная база 2,69 метра. Это означает, что размер салона и габаритов не изменились, что особенно важно для традиционных условий эксплуатации. Однако инженеры серьёзно доработали платформу: конструкции стали прочнее, а уровень комфорта — выше. Такой подход позволяет сохранить баланс между надёжностью и современными требованиями к безопасности и управляемости.

Внешний вид RAV4 теперь отличается массивной решёткой радиатора и выразительными линиями капота. Новый стиль «Hammerhead» делает автомобиль заметно более мужественным и динамичным. Светодиодная оптика стала тоньше и современнее, а в зависимости от комплектации доступны 18- или 20-дюймовые колёса, что придаёт солидность на дороге.

Внутри кроссовера также произошли изменения: улучшенные материалы отделки, расширенные возможности мультимедийной системы и новые опции безопасности. Хотя основной акцент сделан на внешности, интерьер не остался без внимания — это позволяет RAV4 оставаться актуальным выбором для семейных и активных водителей.

По данным продаж 2025 года, Toyota RAV4 вновь стала самой продаваемой моделью в мире, а с 1994 года было создано более 15 миллионов экземпляров. Это подтверждает, что ставка на эволюцию, а не на революцию, оправдана. Для российского рынка обновление особенно актуально: привычная надёжность сочетается с современным обликом и технологичностью, что важно на фоне роста популярности внедорожников и появления новых конкурентов.

Стоит добавить, что Toyota традиционно уделяет внимание деталям: даже небольшие изменения в конструкции и оснащении могут влиять на комфорт и безопасность. В условиях, когда автопроизводители быстро реагируют на запросы рынка, RAV4 становится примером взвешенного обновления без потери ключевых характеристик. Это может привести к дальнейшему укреплению позиций модели в России и мире.

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Флагманский гибрид GAC S9 выходит в России: комплектация и особенности
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимирская область Ижевск Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться