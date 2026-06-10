Toyota RAV4 2026: привычные размеры, новый «агрессивный» характер и усиленная платформа — что изменилось

10 июня 2026, 15:02
Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа
Toyota RAV4 2026: новый дизайн, прежние размеры и обновленная платформа
Toyota RAV4 2026 сохранила свои габариты, но получила заметно более выразительный внешний вид и модернизированную платформу. Это важный шаг на фоне растущей конкуренции среди кроссоверов и меняющихся ожиданий покупателей.
Обновление Toyota RAV4 2026 года сразу привлекло внимание автолюбителей: японский кроссовер сохранил привычные размеры, но полностью преобразился внешне. В условиях, когда конкуренция среди внедорожников только усиливается, производитель делает ставку на агрессивный дизайн и технологическую платформу, не жертвуя практичностью.
Габариты остались прежними: длина 4,60 метра, ширина 1,88 метра, колёсная база 2,69 метра. Это означает, что размер салона и габаритов не изменились, что особенно важно для традиционных условий эксплуатации. Однако инженеры серьёзно доработали платформу: конструкции стали прочнее, а уровень комфорта — выше. Такой подход позволяет сохранить баланс между надёжностью и современными требованиями к безопасности и управляемости.
Внешний вид RAV4 теперь отличается массивной решёткой радиатора и выразительными линиями капота. Новый стиль «Hammerhead» делает автомобиль заметно более мужественным и динамичным. Светодиодная оптика стала тоньше и современнее, а в зависимости от комплектации доступны 18- или 20-дюймовые колёса, что придаёт солидность на дороге.
Внутри кроссовера также произошли изменения: улучшенные материалы отделки, расширенные возможности мультимедийной системы и новые опции безопасности. Хотя основной акцент сделан на внешности, интерьер не остался без внимания — это позволяет RAV4 оставаться актуальным выбором для семейных и активных водителей.
По данным продаж 2025 года, Toyota RAV4 вновь стала самой продаваемой моделью в мире, а с 1994 года было создано более 15 миллионов экземпляров. Это подтверждает, что ставка на эволюцию, а не на революцию, оправдана. Для российского рынка обновление особенно актуально: привычная надёжность сочетается с современным обликом и технологичностью, что важно на фоне роста популярности внедорожников и появления новых конкурентов.
Стоит добавить, что Toyota традиционно уделяет внимание деталям: даже небольшие изменения в конструкции и оснащении могут влиять на комфорт и безопасность. В условиях, когда автопроизводители быстро реагируют на запросы рынка, RAV4 становится примером взвешенного обновления без потери ключевых характеристик. Это может привести к дальнейшему укреплению позиций модели в России и мире.
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