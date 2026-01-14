Почему новый RAV4 стоит почти вдвое дороже японского — разбор

14 января 2026, 08:08
Toyota RAV4 2026 снова в России: цена, комплектации и подводные камни покупки
Toyota RAV4 2026 возвращается на российский рынок через параллельный импорт. Цена стартует от 4,1 млн рублей. Официальной гарантии нет, комплектация богата. Чем отличается от японской версии - рассказываем в деталях. Стоит ли переплачивать за легенду?
Российские автолюбители вновь могут приобрести обновленный Toyota RAV4, так как дилеры начали принимать заказы на версию 2026 года. Однако радость омрачает цена: базовая комплектация оценивается минимум в 4,1 миллиона рублей, что почти вдвое превышает стоимость модели на её родине в Японии. Поставки планируются уже в январе, но покупателям не стоит рассчитывать на официальную поддержку производителя.
Автомобили возвращаются на российский рынок через схему параллельного импорта. Дилеры самостоятельно закупают кроссоверы в странах, где Toyota продолжает официальные продажи, чаще всего в Азии или на Ближнем Востоке. Эта возможность сопряжена с рисками: отсутствие заводской гарантии, потенциальные сложности с обслуживанием и необходимость адаптации электронных систем под российские условия.
В предложении фигурирует единственный вариант силового агрегата — бензиновый атмосферный двигатель объёмом 2,0 литра мощностью 171 л.с., работающий в паре с вариатором и полным приводом. Комплектация заявлена как богатая: мультимедийная система с сенсорным экраном, кожаный салон, электроприводы передних сидений, панорамная крыша, бесключевой доступ и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.
Таким образом, обновленный RAV4 стал эксклюзивным предложением для преданных ценителей марки, готовых переплачивать за имя и репутацию модели. Покупателю важно осознавать отсутствие официальной гарантии и возможные сложности с сервисом. За ту же сумму сегодня можно рассмотреть альтернативы от премиальных китайских брендов с полным официальным сопровождением, что для многих может оказаться более рациональным выбором.
