5,5 литров против 9 литров: Сравниваем бензиновый и гибридный RAV4 в условиях российских цен 2026 — что выгоднее в современных реалиях

Toyota RAV4 6 поколения: новые технологии, гибриды и бензин для России

Toyota RAV4 шестого поколения выходит на российский рынок с обновленным дизайном, современными технологиями и бензиновым мотором. Модель предлагает гибридные решения для мирового рынка и классический двигатель для России, что делает ее особенно актуальной в условиях параллельного импорта.

Toyota RAV4 шестого поколения выходит на российский рынок с обновленным дизайном, современными технологиями и бензиновым мотором. Модель предлагает гибридные решения для мирового рынка и классический двигатель для России, что делает ее особенно актуальной в условиях параллельного импорта.

В 2026 году Toyota RAV4 шестого поколения вновь привлекает внимание российских автолюбителей. Модель заметно изменилась: строгий внешний вид, современная платформа и полностью гибридная линейка для мировых рынков. Однако для России по-прежнему доступна бензиновая версия, что особенно важно в условиях параллельного импорта и условий поставок.

Экстерьер нового RAV4 стал более выразительным: четкие линии, массивные арки и вертикальная корма передают внедорожный характер. Внутри — два крупных дисплея, улучшенные материалы отделки и эргономика, рассчитанная на долгие годы эксплуатации. Даже базовые комплектации оснащены дорого: цифровая приборная панель, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, комплекс Toyota Safety Sense и электроприводы кресел.

На мировом рынке RAV4 теперь является единственным гибридом: классический гибрид с 2,5-литровым мотором и подключаемой версией PHEV. В России же чаще встречается бензиновый 2.0 (171 л.с.) с вариатором и полным приводом. Такой вариант ценится за надежность и простоту обслуживания.

Платформа ТНГА-К обеспечивает жесткость кузова и улучшенную управляемость. Полный привод реализован по-разному: у бензиновой версии — классическая муфта, у гибридов — отдельный электромотор на задней оси. Расход топлива у гибридов в смешанном цикле - около 5-5,5 л/100 км, в бензиновой версии - 8-9 литров. Для российских условий это разумный компромисс между динамикой и экономичностью.

В салоне - максимальная практичность: просторный второй ряд, складывающиеся спинки, вместительный багажник. Подогрев передних и задних сидений, вентиляция кресел и панорамная крыша доступны в более дорогих комплектациях. Мультимедийная система работает быстро, но отсутствует заводской русский язык - русификация возможна только за отдельную плату.

Комплекс Toyota Safety Sense 4.0 включает в себя автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль слепых зон и адаптивный круиз-контроль. Камера заднего вида и система кругового обзора упрощают парковку, а цифровое зеркало заднего вида помогает при полной загрузке багажника.

Цены на новый RAV4 в России начинаются от 3,8-4,1 млн рублей, средние комплектации обходятся в 4,6 млн, топовые - от 5 млн и выше. Гибриды ощутимо дороже.

На российском рынке RAV4 конкурирует с китайскими кроссоверами и некоторыми японскими моделями. Его основные преимущества - ликвидность, надежность и высокая остаточная стоимость. Среди минусов - высокая цена и отсутствие гарантийного сервиса.

Для тех, кто ищет практичный, надежный и ликвидный кроссовер, новый RAV4 выглядит одним из самых сбалансированных вариантов. Модель сохраняет семейный престиж автомобиля с простым обслуживанием и достойным оснащением. Важно помнить, что в условиях параллельного импорта покупатель берет на себя часть рисков, но получает современный автомобиль с актуальными технологиями.

Тенденция к гибридизации затрагивает не только автомобили, но и другие сферы транспорта. Например, выбор места в современных авиалайнерах становится все более важным для комфорта, как и качество материалов салона Airbus A350 - подробности о тонкостях выбора мест в новых самолетах . Это означает, что современные технологии и эргономика становятся ключевыми критериями не только на дорогах, но и в небе.

В целом, Toyota RAV4 шестого поколения — это пример того, как мировая тенденция на гибриды сочетается с реальной жизнью. Модель остается востребованной благодаря сочетанию проверенных решений и современных опций, а ее популярность поддерживается стабильным спросом даже при отсутствии официальных поставок.